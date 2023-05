Luz Aini de Macondo regresa a la música con 'Solo los dos', un tema inspirado en un amor imposible

Clara Brito, conocida artísticamente como Luz Aini de Macondo y quien cuenta con 30 años de trayectoria musical, retoma su carrera después de muchos años alejada de esta para dar a conocer 'Solo los dos', su canción más reciente.

"Esta canción nació una mañana cerca de las 4:00 a.m., para ser más precisos el 10 de julio del año 2021. Esta era una melodía que rondaba por mi cabeza y no me dejaba dormir; empecé a trabajarla contando la historia de amor de una amiga, sobre la que ella me contaba la dificultad que tenía en su relación, ya que intervenían terceras personas que querían separarlos, aunque ellos habían tomado la decisión de irse a vivir juntos", comentó la cantautora.

Cabe destacar que Luz Aini de Macondo cuenta con alrededor de 5.000 composiciones a lo largo de tres décadas en las que se ha desempeñado en la música, por lo que reveló que: “yo compongo a diario, mi musa e inspiración es todo lo que me rodea, lo que veo, lo que escucho, lo que respiro, me suena a música. Tengo melodías internas en mi cabeza y a veces solo compongo letras porque ya tengo las melodías”.

En cuanto al proceso que tuvo que llevar a cabo para sacar a la luz este sencillo, la cantautora reveló que: “después de un tiempo, busqué algunos recursos económicos para poder realizar el proyecto oficial de esta canción y poco a poco se fue realizando, las grabaciones, algunos arreglos y detalles; también el video oficial. Después de ello y del lanzamiento de la canción, me encargué de ir promocionándola con amigos y conocidos, quienes me han ido brindando un apoyo valioso”.

"Esta canción trasmite sentimientos hermosos y sensibles; al momento de interpretarla, muchas personas me comentan que le eriza la piel y las hace llorar por que se sienten identificados con la letra, la temática y también la melodía, pues trasmite energías sanadoras o liberadoras. Puedo decir que este nuevo hijo mío vino con el propósito de ayudar. Esta melodía esta inspirada por los ángeles y Dios, tiene la facultad de emitir hondas que sanan en el momento que de ser escuchada esto es un don de Dios", detalló Luz Aini de Macondo.

Cabe destacar que esta artista también se inspira en el amor de parejas para sacar este nuevo sencillo, el cual está lleno de emociones vibrantes y va dirigido a las personas que quieren, pero no pueden estar juntas.

Así mismo, esta canción nació en una madrugada: "Me inspiré en amores imposibles que terceros no permiten que se realice o intervienen" asegura la cantante de música vallenata.

Más sobre Luz Aini de Macondo

Clara Luz Brito nació en Aracataca, Magdalena y su linaje viene de cantautores: "soy una madre cabeza de familia, quien gracias a la música mantiene a sus tres hijos".

"Desde muy pequeña me dedico a cantar y a componer. He participado en diferentes festivales como intérprete, en la gran mayoría de estos he ocupado los primeros puestos. Amo la música, me encanta componer y siento que las melodías son parte de mi", asegura la artista.

Luz Aini de Macondo asegura que parte de su proceso por ser reconocida ha sido difícil, sin embargo, no parará de luchar para cumplir con su objetivo de que muchas más personas canten sus letras y reconozcan su talento.