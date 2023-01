Lenny Kravitz llegó a Colombia para elevar sus vibraciones y brindar un concierto histórico

El músico estadounidense Lenny Kravitz, considerado como uno de los músicos de rock más importantes de los últimos tiempos, llegó a Colombia por primera vez para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá.

El cantante visitó nuestro país en el marco de promoción de su disco número 11 'Raise Vibration', un álbum que engrandece la unión del rock 'n' roll, funk, blues y soul una vez más. Un disco lleno de inspiración juvenil, pero iluminado por tres décadas de sabiduría, representa un poderoso renacimiento creativo y un trabajo audaz, brillante y brillante acorde con su legado y espíritu ilimitado.

Publicidad

19 canciones hicieron parte de su repertorio musical en este primer encuentro con los colombianos que, sin importar edad, cumplieron esta cita con la historia. 'Fly Away', 'American Woman', 'Are You Gonna Go My Way', 'Again', 'Believe', 'I'ts Enought' y 'Low' fueron algunas de las canciones que más conectaron al público con el artista.

"Volveremos siempre que sea posible", fue el mensaje con el que Kravitz dijo adiós de

Colombia prometiendo volver en una próxima ocasión a esta plaza que selló su amistad con el estadounidense en medio de coros, venias y aplausos entre sí.

Bogotá fue la primera fecha de su 'Raise Vibration Tour 2019', gira que lo llevará por varias ciudades de Sudamérica y Europa en los próximos tres meses.

Publicidad

Acá algunos de los regalos que se llevó el estadounidense durante su paso por nuestro país

Las #ExperienciasMovistarArena también las viven los artistas.



Este fue el regalo que se llevó @LennyKravitz después de su concierto en nuestro @MovistarArenaCo - https://t.co/qBbharAN1x pic.twitter.com/LzyYvAPhOt — Movistar Arena Colombia (@MovistarArenaCo) March 26, 2019