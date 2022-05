“La parte humana y sanadora de la música me tienen atrapada”: Karen Souza habla de su show en Bogotá

Karen Souza, una de las voces femeninas más influyentes del Jazz y del Bossanova visita Colombia por primera vez para presentar su último trabajo de larga duración ‘Languaje Of Love’ y en entrevista con Caracoltv.com se refirió a su trayectoria y crecimiento artístico, al panorama del género que tanto le apasiona y sobre lo qué significa volver a los escenarios para compartir un momento único y especial con quienes disfrutan de su música.

Su encuentro con los bogotanos será el sábado 21 de mayo en el Teatro Royal Center, donde entregará un espectáculo que ella misma denomina como “un show muy especial preparado a conciencia” para presentar los temas que le dieron reconocimiento y su quinto álbum ‘Languaje of Love’, el primero que realiza de forma completamente independiente y donde disfrutó estar involucrada desde la composición de los temas hasta cada detalle de la producción. “Hay historias hermosas de amor, de reencuentro y de fiesta, así que tiene un poco de todo”, asegura.

“El Jazz me encontró a mi” así es como Souza relata que empezó su camino por este género en 2005, pues anteriormente había estado involucrada con proyectos de música electrónica hasta que fue convocada para la saga ‘Jazz and 70’s’, ‘Jazz and 80’” (Parte II y III) y ‘Jazz and 90s’ para interpretar reconocidos temas como ‘Creep’ de Radiohead ‘Every breath you take’ de The Police, ‘Get lucky’ de Daft Punk, ‘Do You Really Want to Hurt Me’ de Depeche Mode, entre otros.

Karen logró darse a conocer y posicionarse como un referente en el Jazz y Bossanova con sus versiones intimas y especiales y durante su amplia trayectoria ha trabajado al lado de talentos tan importantes como Joel Mcneely, compositor de innumerables temas para películas de cine y televisión y ganador del premio Emmy.

Cautivante, íntima, imponente, tranquilizadora, majestuosa y dulce son solo algunos de los adjetivos que podrían describir a esta escritora, compositora y productora musical cuya estética recuerda a Marylin Monroe y que considera que con su quinto álbum “me terminé de descubrir con mi personalidad alfa, es mi disco favorito y con el que más me identifico; es el más yo”.

Hasta el momento ha lanzado cinco trabajos discográficos, ‘Essentials’ (2011); ‘Hotel Souza’ (2012); ‘Essentials II’ (2014); ‘Velvet Vault’ (2018); y su más reciente, ‘Language of Love’ (2020) y los bogotanos podrán disfrutar del “lenguaje del amor” de Karen Souza, pues este trabajo refleja la madurez que ha alcanzado a lo largo de los años a nivel tanto a nivel personal como profesional, según la misma jazzista argentina.

La intérprete encuentra un elemento especial de su profesión y su trayectoria en el Jazz, se trata de la oportunidad de “ser puente entre la gente y un género tan lindo” que suele mostrarse como algo selecto y complejo para la mayoría de las audiencias cuando en realidad sigue muy vigente y en constante crecimiento para un público que está abierto a estos sonidos.

“Si existiera el éxito me parece que es el amor y llegar a nuevos lugares donde hay gente que nos está esperando”, Souza está convencida de que tal cosa como el “éxito” no existe y lo verdaderamente importante es lo que le llena el corazón durante cada proceso de su carrera, la cual le ha permitido establecer una conexión especial con el público.

La voz más 'delicatessen' del Jazz y tiene una cita con su público colombiano y estará acompañada de Juan Camilo Anzola, en la Batería; Carlos Rengifo, en el Contrabajo; Holman Álvarez, en el Piano y Wiliam Pérez, en las Guitarras. Las entradas están disponibles a través de www.pintiket.com o por el Call Center: 7470611