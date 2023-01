Juanes encabezará un gran homenaje a Soda Stereo en Argentina

El artista paisa Juanes será una de las cartas fuertes del Festival Fri Music, un evento organizado con el fin de hacerle un homenaje a una de las bandas de rock en español más importantes de la historia: Soda Stereo.

Juanes se presentará el 12 de noviembre en Buenos Aires, en done tendrá la oportunidad de interpretar su nueva canción llamada 'Fuego', su más reciente sencillo. Este Movistar Fri Festival es el primero que se dedicará a honrar a la banda de Gustavo Cerati.

Publicidad

Junto al cantante colombiano estarán artistas de la talla de Cafe Tacvba, Illya Kuriaky and The Valderramas, Kevin Johanssen + Los Nada, Carla Morrison, entre otros. Abajo puedes ver el Line - Up completo del Festival.

Conocé el line up del #MovistarFRIMusic Celebra a Soda Stereo ¿Querés ser parte? ¡Bajá la app FRI y pedí tu ticket! https://t.co/nyga4NV5mj pic.twitter.com/egbvo0AIUr — Movistar Argentina (@MovistarArg) October 11, 2016

Se sabe que los artistas invitados interpretarán su repertorio normal de canciones que combinarán con temas clásicos de Soda. La selección de las agrupaciones y artistas que van al Movistar Fri Festival la realizó personalmente Zeta Bosio, legendario bajista de Soda.