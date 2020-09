Herencia de Timbiquí regresa a los escenarios con el show virtual 'Metamorfosis'

View this post on Instagram

Lanzamiento de “Metamorfosis”, una puesta escénica, visual y sonora que trasforma tus sentidos y te llena de esperanza. alegría y gozo. Esto te trae #HerenciaDeTImbiqui y #360Group , una inmersión audio visual, que pasa desde lo íntimo y real a un universo acústico y visual, para desbordarse en una fusión perfecta de sonidos musicales de alegría, gozo y color. Para ello nos ideamos un universo mágico lleno de colores y ritmos y te lo presentamos en #Streaming este Sábado 19 de Septiembre 2020 a las 7:00 pm hora Colombia Compra tus ingreso a esta experiencia en #ConciertoLive @conciertolive de este link http://bit.ly/ConciertoHerencia o el que está en nuestra biografía no te lo pierdas después de la compra en dos días tendras el enlace para disfrutar del evento en su fecha compra y comparte. @begner_vasquez_angulo @wilianangulo @loangoalegria @kikeriascosoficial @newirosero @piolosalsa @jhojanolaveoficial_ @pablachi @julitocman @juliosanchezbajo @omartrumpe @alvarosax_martinez @franciscojvergel @jimenapalaciospress @dannylunapress @moduloelectro @castorsemprun @rodricastrop @curvadigital @360groupcolombia @clubdefanshdt @clubcampestredecali @gotokmusic @carolina_gotok