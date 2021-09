Herencia de Timbiquí presenta su álbum 'Herencia Pacífico', un tributo al folclor de esta región

Herencia de Timbiquí es Pacífico puro y más con su reciente lanzamiento de ‘Herencia Pacífico’, un tributo al folclor de esta región del país.

Qué mejor aliado para promocionar esta región ante Colombia y el mundo, para abrir la posibilidad de ser descubierta, con sus encantos, su cultura, su tradición y su ancestralidad, siendo orgullosa de su herencia, mezcla de la raíz indígena, afro y europea.

Con ‘Herencia Pacífica’ le rinde homenaje a la cultura, gastronomía, tradiciones y a algunos de los artistas y canciones más representativos de la cultura del pacífico colombiano.

Dentro del álbum se podrá encontrar canciones tan recordadas como ‘Rio Timbiquí’, ‘La mujer del campo’, ‘Caldo piangua’, ‘La banda’, ‘A Tumaco lo quemaron’, ’Negrito contento’, ‘Ola de la Mar’, ‘La tunda’, ’La pluma’, ‘La memoria de Justino’ y ‘Mi Buenaventura’.

Algunos de los compositores y artistas homenajeados son Octavio Panesso, Abelino Acoró, Inés Granja, Zully Murillo, Ana Francisca Hernández, Peregollo y su combo Vacana, Víctor Ramos Gonzales - Jairo Polo, Petronio Álvarez, Alfonso Córdoba, Mon Rivera y Alfonso Bengoechea.

Además, ya arrancan una serie de conciertos presenciales, empezando por Bogotá, el 17 y 18 de septiembre en Galería Café y Libro, para más adelante seguir por distintas ciudades del país.

PACÍFICO ADENTRO

-¿Cómo ha sido el reencuentro con los conciertos y el público?

-Begner Vásquez: En la medida que se fueron aperturando la posibilidad de los conciertos, con los aforos permitidos, intentamos empezar las giras y ahora con la banda completa, por lo que estamos felices de poder hacer los conciertos, llegando a más público y traer alegría de momentos tan difíciles como los que ha vivido la humanidad.

-Acaban de lanzar ‘Herencia Pacífica’...

-William Ángulo: Este álbum, más allá de lo que puede representar en ventas, era un álbum que nos debíamos a nosotros, a los ancestros y a los compositores que aún están vivos. Es la construcción de un álbum que venimos trabajando desde hace cinco años, que le dimos todo el tiempo necesario para hacerlo bien, con respeto, que los compositores que están vivos se sintieran bien con las versiones de sus canciones.

La manera como ellos han recibido este álbum, vale mucho más que lo que pueda suceder comercialmente.

-¿Cómo ha sido la acogida del álbum?

Begner Vásquez: Se lanzó hace poco tras la pandemia. Sin embargo, a través de las plataformas hemos tenido una receptividad grandiosa. Estamos seguros que cada quien encontrará allí su canción favorita, porque cada una de ellas marcó una pauta. Apenas hemos empezado a mostrarlas y pronto tomarán vuelo. Que viaje por los oídos de aquellos que no han podido escucharlos.

-¿Cómo fue la selección de las canciones?

Kike Riascos: Nosotros siempre tenemos un millón de canciones en la cabeza. Se grabaron muchas canciones de las cuales se realizó una selección, pero al final es la energía de lo que se va dando. se quedaron atrás tantas canciones, con mucha energía, porque el Pacífico tiene su energía para varios volúmenes.

Vendrá un volumen dos que llegará con otras canciones recargados de Pacífico, que fueron éxito pero queremos que se roben los corazones de Colombia.

POR EL PACÍFICO

-¿Los colombianos conocen el Pacífico?

Willian Angulo:El 80% de los colombianos no conocen realmente la riqueza del Pacífico, no tienen idea qué ocurre allí. Históricamente no ha tenido doliente político, porque en Colombia o estás con la política o no estas en nada.

Pero ahora, Marca Pacífico, a través de una plataforma llamada ViajaPacífico.com, mostrar los parajes, el territorio, la gastronomía, planes como el avistamiento de ballenas, y toda su biodiversidad, para decirle a Colombia y al mundo que aquí también hay una costa que pueden venir a conocer, con una experiencia y una belleza distinta.

El acampar es una cosa de locos porque la lluvia les genera unas sensaciones especiales. Elementos únicos a los cuales se puede acceder a través de la plataforma

-¿Herencia de Timbiquí estará en el primer tour?

El primer tour lo realizará junto a Herencia de Timbiquí, porque ojo, se han perdido de buena parte de Colombia, pero la idea de la plataforma es que la gente pueda conocer bien lo que quiere conocer, con confianza y total seguridad .

-¿Por dónde empezar a descubrir el Pacífico?

Begner Vásquez: El Pacífico es tan inconmensurable que por donde empieces es interesante, se puede empezar por Bahía Solano, tal vez por Tumaco, también por Guapi, que queda en la división entre Nariño y Cauca, por donde quieran que siempre encontrarán cosas interesantes.

-¿Una región de gran riqueza musical?

Kike Riascos: Es gran parte de nuestra riqueza musical, con la marimba, los tambores, las distintas herencias, como la europea, la indígena y la afro, donde se encuentran las cuerdas de la música Andina, lo que nos hace privilegiados.

Nosotros como nacimos allá, crecimos allí, entendemos toda nuestra tradición, la que queremos compartir con todas las personas.

-El Petronio Álvarez ha sido una ventana para que el mundo conozca esta riqueza musical...

Willian Angulo: El Petronio ha sido como traer la idiosincrasia del Pacífico y ponerla en los ojos a los que viven fuera del Pacífico, es nuestra ventana por excelencia, con toda nuestra cultura y tradición.

Siempre hablaremos del Petronio, porque es como una mamá a la que todo el tiempo tenemos que cuidar, así participemos o no, porque tenemos que enriquecer lo que nos ha dado, porque hemos crecido con esta plataforma.

-¿Qué viene para Herencia de Timbiquí?

Willian Angulo: Estamos terminando nuestro álbum de canciones propias, que ya tenemos más de siete canciones listas, esperando poder lanzarlo antes de finalizar el año, pero luego de la pandemia todos tienen mucho trabajo acumulado por hacer, y de eso no se escapan los productores. Si no lanzamos este año, si queremos dejarlo terminado.

Colprensa.