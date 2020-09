Gozadera y tumbao: Pacific Broders revela detalles detrás de 'La noche pinta buena'

View this post on Instagram

Y si quieres el Millón TE LO TENGO !!! Ya tenemos 1 Millón de views en el Video Oficial de #LaNochePintaBuena 🥳🎉🎉🎉 @carlosvives @gentedezona ! Para celebrarlo les dejamos en nuestro canal de YouTube el Making Of y toda la experiencia de grabación en @magnusmediausa !! Así que corran para verlo completo 🙌🏻 Gracias de verdad por tanto apoyo 🙏🏼