Fotos: lo mejor de la primera parte del 'Desert Trip', el megafestival con leyendas del rock

Los asistentes al Desert Trip, el festival que se está llevando a cabo en Indio, California, están cumpliendo el sueño de todo amante del Rock n' roll. Este evento reune por dos fines de semana a grandes leyendas de la música, en un megaconcierto sin precedentes.

El viernes, los escogidos para abrir fueron 'The Rolling Stones'. La banda, que tuvo este año una gira por Suramérica en la cual incluyó a Bogotá, está promocionando un nuevo álbum que saldrá a la venta pronto. Para cerrar la noche estaba el mítico Bob Dylan, cuya influencia marcó a artistas de la talla de los mismos Stones y los Beatles.

