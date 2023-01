¡Fonseca junto a Ringo Starr! La causa que une al Beatle y al colombiano

El famoso baterista de The Beatles Ringo Starr lanzó una nueva canción en la que cuenta con la colaboración del artista colombiano Fonseca.

Starr presentó 'Now The Time Has Come' (Ahora el tiempo ha llegado), con la que le canta al acuerdo de paz que firmaron recientemente el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El lanzamiento es una nueva versión de esta canción que cuenta con un verso en español cantado por el artista colombiano.

Fonseca expresó su satisfacción como artista por ser invitado a participar a la nueva versión de la canción, que incluye también a otros artistas. "Fue una sorpresa recibir la invitación de parte del equipo de Ringo Starr, porque, siempre lo he dicho, para mí los Beatles fueron muy importantes", comentó en una entrevista.

Fonseca canta con @ringostarrmusic por La Paz de Colombia. "Como Colombiano y como músico esto es un privilegio."

La canción, producida por Bruce Sugar, se presentó primero en la celebración del Día Internacional por la Paz que celebró las Naciones Unidas.

Escuché aquí 'Now the time has come'.