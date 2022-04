¡Euforia musical en todo su esplendor! Ashnikko se sube al escenario y se expande en Amazon Music

¡La buena música tiene el cabello color azul! Su nombre de nacimiento es Ashton Nicole Casey, pero su alter ego musical es Ashnikko, una figura que ha tomado relevancia en la música pop desde que sus canciones han impactado en plataformas digitales y redes sociales como TikTok e Instagram, ahora convirtiéndose en la nueva estrella de Amazon Music .

Si bien su estilo tiene un concepto definido, Ashnikko asegura que llegar a sentirse cómoda con sus canciones la llevaron a hacer y publicar mucha música basura de la que no se siente orgullosa. Empezó a componer desde que tiene 15 años y durante esa primera década ha hecho canciones para artistas como Doja Cat, Brooke Candy, entre otros grandes de la industria.

Foto: Natalia Pedraza Bravo - Shock

Ashnikko se popularizó internacionalmente durante la pandemia y empezó a girar el mundo en 2021 cuando las condiciones de salud lo permitieron. Llegó por primera vez a Latinoamérica en 2022 sin entender mucho cómo sus canciones habían impactado tanto la vida de personas que no necesariamente tienen el inglés como su idioma principal.

Cuando Ashnikko pisa el escenario todo la atmósfera del lugar se llena de gloria, júbilo y excitación, pero minutos antes de que su show inicie debe reinar la calma y la concentración para preparar su cuerpo antes la descarga de energía que está por recibir, misma energía que ahora puedes escuchar a través de Amazon Music .

"Creo que tenía 21 o 22 cuando de verdad empecé a descubrir cómo quería sonar, quién era, cómo me veía. (...) Creo que es difícil poner en palabras qué es una buena canción, porque siento que es algo muy mágico. Se siente como algo divino", así lo comentó la misma artista antes de subirse a la tarima colombiana en una de sus primeras visitas al país, en donde tuvo la oportunidad de bailar y cantar junto a sus admiradores latinos.

'Slumber Party', 'Daisy', 'STUPID', 'Deal With It' y 'Panic Attack in Paradise' son algunas canciones para introducirse en el universo de la artista de género fluido nacida en North Carolina.

