Eddy Herrera celebrará con un concierto virtual su nominación a los Premios Grammy

Weyyyyyyy mi gente🙏🏼🤗🙏🏼🤗 Qué alegría y felicidad🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Comparto esta nominación @latingrammys con todos, especialmente mi equipo de trabajo, mi familia y con todos los productores, músicos y equipo técnico de sonido!! @edwingarciapro @imstudio_ms #Darydary @allangtr @#Repost @herrera_martha . #eddyherrerareloaded @adn_streamconcerts ・・・ GOOD MORNING ☀️ BUENOS DÍAS Hoy me tocó repartir FELICIDAD desde temprano. El me va a matar 🙈 pero quería compartir su reacción con ustedes! GRACIAS por el apoyo de SIEMPRE! Nominación: “BEST MERENGUE / BACHATA ALBUM” 🇩🇴 @eddyherrera #LatinGrammyHereWeGo #Merengue #Ahora