Danna Paola lanza su nuevo álbum ‘K.O’

La estrella juvenil mexicana Danna Paola comienza el año lanzando su nuevo álbum denominado K.O. (Knockout), el cual representa una invitación al “break up party” de la artista, ya que refleja su vida sentimental en los últimos años, relatando una historia de amor.

La primera canción abre la puerta a una posibilidad en el amor, pasando por el romance, la decepción y el olvido, como un knockout que le pone un punto final a las decepciones amorosas que ha vivido; logrando así resaltar la importancia del amor propio, cualidad característica de este álbum, que presenta a Danna Paola como una artista internacional que ha logrado el reconocimiento global.

“No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir mi nuevo álbum, K.O. (Knockout), un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión”; expresó la artista sobre su nueva producción.

K.O. contiene un total de 11 tracks tanto en español como en inglés, así como sus colaboraciones con artistas internacionales que han sido todo un éxito desde su lanzamiento en las plataformas de música y a nivel mundial como lo son: 'Friend de Semana' junto a Luisa Sonsa y Aitana; 'No Bailes Sola' ft. Sebastián Yatra; y 'Me, Myself' ft. Mika.

Ya lo puedes escuchar y/o descargar en Spotify

Listado de canciones K.O. (Knockout):

'Friend de Semana' + Luisa Sonza + Aitana 'Contigo' 'No Bailes Sola' + Sebastián Yatra 'TQ Y YA' 'Calla Tú' 'Sola' 'Amor Ordinario' 'Bajo Cero' 'Justified' 'Me, Myself' + MIKA 'T.A.C.O.'

Aunado al lanzamiento de K.O., la cantante recientemente anunció su concierto 'DANNA PAOLA LIVE EXPERIENCE', que se podrá ver por Streamtime a nivel global el próximo 13 y 14 de febrero. El evento es patrocinado por Universal Music Group, Icon Management y GTS. Para accesos y transmisión, visita: www.streamtime.store