Canción a canción, Paola Jara y Ana del Castillo se 'pelearán' por ser la reina de reinas

Este 7 de noviembre será una fecha que marcará historia, pues por primera vez en Colombia se enfrentaran las reinas de dos géneros, Paola Jara la representante femenina más importante de la música popular y Ana del Castillo la mujer que hoy lleva en alto el vallenato. Estas artistas que hoy por hoy ocupan un lugar de importancia en la música del país y que se roban la atención, la admiración y los suspiros de sus seguidores, se retarán en un show canción por canción, mientras el público presencial y virtual podrá votar por su favorita. Al final una de ellas se llevará el mérito de ser la representante del género más querido y de ser escogida por el público como la reina de reinas.

"En medio de la situación mundial que estamos viviendo para mí es importante no solo llevar toda mi música al público, también me encanta poder participar de una activad en la que pueden interactuar desde sus casas y que aunque no asistan la cantidad de personas que siempre van a un concierto, podamos sentir así sea mediante un voto el cariño de quienes nos están viendo" comentó Paola Jara.

El 7 de noviembre será la cita a las 7 de la noche, el sitio es el Teatrino de los Andes al norte de Bogotá, en donde estarán habilitados 260 espacios para quienes quieran vivir el reto en vivo desde su auto y por streaming para todos los que desde sus casas se quieran conectar al Reto de Reinas.

"Como su nombre lo dice es un reto, un enfrentamiento musical entre el vallenato y el popular pero antes que nada es un espacio para gozar, para pasarla bien y para que todos nos unamos al rededor de nuestra música. Igual no deja de dar nervios porque respeto y admiro a Paola, pero le voy a dar la batalla al ciento por mil por mi género" afirmó Ana del Castillo.

Reto de Reinas es una apuesta creada por Total Events, empresa de colombianos radicados en Estados Unidos, Juliana Daza Producciones y la alianza con Jama Entretenimiento, para dar un espacio a un evento en el que se une el interés de promover los conciertos y reactivar el sector pero también el de fortalecer los géneros popular y vallenato representativos de nuestra cultura.

Según Juliana Daza, una de las empresarias de Reto de reinas, será una velada de ranchenato que iniciará a las 4 pm con un espectáculo de Caballos y Mariachi y el en los que los valores van más allá que en cualquier concierto, "estamos exaltando a las mujeres que están haciendo grande la música, y también promoviendo y reactivando el sector del entretenimiento que ya todos sabemos es uno de los más golpeados en el mundo entero".