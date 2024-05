Bobby Cruz explica por qué hará su despedida en Colombia y confiesa que se siente de nuestro país

Bobby Cruz anunció su despedida de la música y no quiso dejar al público colombiano fuera de esto, ya que para él hay una conexión especial con los salseros de nuestra tierra, dado que en su corazón se siente como uno más de nuestra patria, al punto de que confiesa que hasta el día que muera estará visitando este territorio. Esta razón nos lleva a preguntarle por esta serie de conciertos y lo que se experimentará en 'Vive la Salsa 2024'.

"Se llama 'La despedida' porque yo lo hice en Puerto Rico con un concierto que se celebró hace dos meses y la razón de esto era pasar más tiempo con mi esposa y mi familia, pero a ella el señor decidió llevársela, entonces, sigo en la despedida, aunque en verdad yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, porque ya no tengo a dónde ir. Hasta el momento, esta es la oficial", menciona el artista.

Al pedirle un resumen sobre lo que han sido todos estos años en los escenarios y sus logros, Bobby Cruz nos cuenta: "ha sido algo con lo cual Dios me premió. Si conocieran de dónde provengo, lo entenderían mejor. Soy del pueblo más pequeño de Puerto Rico, nací en el monte en una pobreza extrema y Dios me sacó de ahí y me llevó a todo el mundo. Mi carrera ha sido de mucho éxito y he disfrutado muchísimo los frutos que da el tener una trayectoria como la que yo tengo".

Con respecto a compartir la tarima con otros exponentes de la salsa, el cantante revela que: "para mí es algo muy importante, poder tener la compañía de tanta gente talentosa y que todos ellos quieran estar junto a mí es muy valioso y les agradezco a todos que estén en mi despedida. Este es el primer concierto, en el cual yo estoy incluido, que es al estilo Nueva York, pues es más fácil decir quiénes no estarán a los que se presentarán".

Fecha y ciudades de 'Vive la Salsa 2024'

El próximo 21 y 22 de junio de 2024, el Parque Simón Bolívar, de Bogotá, recibirá a los amantes de este género musical con un festival que contará con tres escenarios, una feria de gastronomía y más de 20 horas de música en 70.000 mil metros cuadrados que prometen brindar grandes experiencias a los asistentes.

El 22 de junio este evento llegará a Medellín al Estadio Atanasio Girardot. El 29 y 30 de junio estará en la Plaza de Toros de Cartagena. El 5 de julio visitará Cali en el Estadio Pascual Guerrero y finalizará el 6 de julio en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

¿Qué artistas harán parte de 'Vive la Salsa 2024'?

