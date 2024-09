Andrés Cepeda habla de la emotiva conexión entre 'Bogotá' y su madre: Esto descubrió en el camino

Como uno de los mayores exponentes musicales de Bogotá, Andrés Cepeda ha brillado no solo en los escenarios de la capital colombiana, sino en tarimas alrededor del mundo, con las cuales ha llegado a tocar las fibras de millones de corazones que se mueven con sus letras y sus baladas románticas, por lo que ahora hace el lanzamiento de uno de sus trabajos discográficos más especiales, pues tiene una dedicatoria especial detrás.

Asimismo, el cantante, en medio de esto, está próximo a cumplir uno de los más grandes sueños de su trayectoria: hacer un concierto en El Campín, una tarima en la que desde que era un niño prometió estar.

Andrés Cepeda y la historia detrás de 'Bogotá'

Lejos de lo que muchos podrían pensar sobre este nuevo tema musical del artista colombiano, que también le da nombre a su álbum, la inspiración de 'Bogotá' no son ni sus calles, ni su frío, ni el diario vivir, sino cómo esta ciudad le trae innumerables recuerdos e historias sobre su madre y la relación con la cultura que ella le impregnó cuando era un pequeño, justo antes de que ella dejara este plano terrenal.

Además de que es un orgulloso oriundo de la capital y uno de sus mayores exponentes ante el mundo, en esta oportunidad la canción transporta a esa infancia de Andrés Cepeda, en la cual el Teatro Colón juega un papel fundamental que está atado a la nostalgia.

Con respecto al valor que tiene este tema, el artista menciona que: "es una canción muy personal para mí porque le canta a mi ciudad, pero sobre todo a ese lugar donde yo crecí con mis viejos, con mi mamá particularmente. El hecho de regresar a esa casa y encontrarme con todos los recuerdos, incluyendo que ella no esté ahí".

Y es que algo de los más llamativo de 'Bogotá' es su respectivo video, ya que es una recopilación de esos momentos con su madre. Es por ello que nos cuenta que en medio de su realización se encontró, en compañía de sus hermanos, una gran cantidad de material fotográfico y fílmico que no recordaba o que no había visto antes.

Asimismo, relata que hubo partes que inicialmente no pudieron ver, por lo cual se vieron obligados a hacerle una restauración: "todo eso hace parte de esas memorias que me llevan a cantarle a mi vida en Bogotá. Fue una sorpresa observar la vida familiar retratada de una manera tan minuciosa por mi papá".

En cuanto a cómo esta canción lo llevó a viajar en el tiempo, Andrés Cepeda nos habla de cómo era esa conexión con su madre: "mi mamá tenía muchos sueños conmigo y algunos de los he podido cumplir, por ejemplo uno era verme cantar en el Teatro Colón, donde ya lo he hecho varias veces, y otro era en el estadio El Campín, me acuerdo que una vez me dijo 'cuando llene El Campín le creo' y en eso estamos".

Para finalizar, el artista capitalino espera que la gente reciba esta canción con una especie de nostalgia agradable, pero sobre todo piensa que debería llegarle aún más a las personas que todavía tienen a su madre al lado. Por otra parte, nos revela que su frase favorita de esta nueva canción es: "Bogotá volvió a llover, Bogotá volvió a doler, porque sin tu amor yo valgo un peso".