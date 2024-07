Cuándo fue la última vez que Andrés Cepeda se montó en un bus de Transmilenio

Andrés Cepeda se ha consolidado como uno de los cantantes bogotanos más influyentes de toda Colombia, pues el romanticismo que le imprime a sus canciones, el amor por su público y su extensa experiencia en la industria le han permitido crear un estilo artístico único.

El intérprete de temas como ‘Besos usados’ y ‘Desesperado’ concede una entrevista para las redes de Caracol Televisión en donde se refiere al lanzamiento de su nueva canción ‘El Café’, con la que inaugura un álbum titulado ‘Bogotá’.

“Está inspirada en una canción que escribí hace 30 años cuando me enamoré por primera vez, ese amor no funcionó, me tocó decir adiós y seguir con la vida, pero tengo recuerdos muy hermosos por el proyecto, por la persona y por la época”, expresa en medio del encuentro.

Andrés Cepeda y su gran amor por Bogotá

El colombiano accede a responder preguntas relacionadas con el lugar que lo vio nacer y crecer como uno de los artistas más emblemáticos. Fue de esta forma como revela hace cuánto no se sube en el sistema de transporte público Transmilenio.

“La última vez que Cepeda se subió a Trasnmilenio tuvo que haber sido hace unos doce o catorce años”, menciona.

Posteriormente, afirma que sin lugar a duda su plan favorito para hacer en la capital es jugar tejo con amigos y tomarse “unas polas” para amenizar un poco más el rato.

Por último, aprovecha para sentirse agradecido con Bogotá por todas las oportunidades que le ha brindado con el paso del tiempo.

“Uno tiene que amar esta ciudad mucho para vivirla, disfrutarla, comprenderla, conocerla, perdonarla, soñarla mejor. Para mí Bogotá es muy importante porque no solo nací aquí, sino que casi todas las experiencias más importantes de mi vida personal y artística tienen que ver con ella”, finaliza.

