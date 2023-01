Mötley Crüe volverá a los escenarios en una gira junto a Poison y Def Leppard

La banda estadounidense de rock Mötley Crüe anunció este lunes que volverá a los escenarios el próximo año como parte de una gira junto a otros veteranos del sonido duro como Poison y Def Leppard.

Por el momento no se han dado a conocer grandes detalles acerca de esta nueva gira de Mötley Crüe, pero el medio especializado Rolling Stone aseguró que Poison y Def Leppard formarán parte de estos conciertos que se desarrollarán en grandes estadios de Estados Unidos.

Publicidad

En 2015, cuando hicieron una gira de despedida, los miembros de Mötley Crüe aseguraron haber firmado un contrato que supuestamente les impedía legalmente volver a actuar en directo como grupo.

Así que para anunciar su reunión y vuelta como banda, Mötley Crüe publicó un video en su página web en el que ese presunto contrato salta por los aires en medio de una gran explosión.

"Una nueva generación de 'crüeheads' (los fans del grupo) están reclamando sin descanso que la banda se reúna de nuevo", aseguró Mötley Crüe este lunes en un comunicado bajo el título "¡Mötley Crüe está de vuelta!".

Esta nota de prensa señaló que la película de la plataforma digital Netflix "The Dirt", estrenada este año y basada en la autobiografía del grupo "The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band", hizo resurgir la pasión y el amor de los fans del rock por Mötley Crüe.

Publicidad

Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars y Nikki Sixx, los cuatro miembros originales de Mötley Crüe, formarán parte de la reunión de esta banda californiana que ascendió a lo más alto del rock en los años 80 con discos como "Dr. Feelgood" (1989).

Mötley Crüe fueron tan conocidos por sus éxitos en el rock como por sus habituales escándalos con la ley, las drogas y el sexo.

Publicidad

El último disco de estudio de Mötley Crüe es "Saints of Los Angeles", que se publicó en 2008.

EFE