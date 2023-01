Maroon 5 protagonizará el intermedio del Super Bowl de 2019

El grupo estadounidense de pop-rock Maroon 5 protagonizará en 2019 el espectáculo del intermedio de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el Super Bowl, que se celebrará en Atlanta (EE.UU.) el próximo 3 de febrero, informó hoy Variety.

Dos fuentes aseguraron a ese medio que la banda tomará el relevo de Justin Timberlake, quien fue el encargado de la actuación musical este año.

La revista Billboard también informó hoy que el grupo encabezado por Adam Levine será el elegido, pese a que la NFL evitó confirmar esta información.

"Es una tradición del Super Bowl especular sobre los artistas del intermedio. Continuamos trabajando con Pepsi (patrocinador del concierto) en nuestros planes, pero no tenemos nada que anunciar sobre lo que será otro espectáculo épico", dijo hoy la NFL en un comunicado.

Originarios de Los Ángeles (EE.UU.), Maroon 5 debutaron en 2002 con el disco "Songs About Jane", que se convirtió en un éxito gracias a canciones como "This Love" o "She Will Be Loved".

En 2017 editaron "Red Pill Blues", el sexto disco de una carrera en la que, a lo largo de los años, han publicado temas tan conocidos como "Moves Like Jagger", "Sugar" o "What Lovers Do".

Maroon 5 han lanzado este año el single "Girls Like You", que cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B.

La actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial, que atrae tanta atención como el partido en sí.

En los últimos años, además de Justin Timberlake en 2018, se presentaron en ese escenario Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013).

Anteriormente dejaron su huella en este espectáculo leyendas de la música como Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones o Prince.

Por: EFE.

