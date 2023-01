Maroon 5 anuncia la fecha de su próximo concierto en Colombia

La banda multiplatino ganadora de tres premios Grammy Maroon 5, ha anunciado las fechas para su próxima gira sudamericana 2020 producida por Live Nation. La gira sudamericana de la banda pasará por Uruguay, Argentina y concluirá en Colombia el 14 de marzo de 2020 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.

Las entradas para la gira estarán a la venta en preventa el 18 y 19 de noviembre y estarán disponibles para el público general a partir del miércoles 20 de noviembre a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).

Publicidad

El lanzamiento de "Memories" es el primer lanzamiento de la banda de Los Ángeles desde el lanzamiento de su himno global "Girls Like You". Producido por Adam Levine y The Monsters & Strangerz y la producción ejecutiva de Jacob "J Kash" Hindlin, "Memories" marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. La balada minimalista combina una guitarra impecablemente limpia con letras cantadas y sugerentes de Levine. Además de representar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo, es decir, la pérdida, pero desde un ángulo diferente.

Después de su lanzamiento, "Memories" de Maroon 5 rápidamente escaló y obtuvo su aparición número 22 en el Top 40 de Billboard Hot 100. La canción se encuentra actualmente en su posición más alta: #7 en la lista de Billboard Hot AC, sus 25 top 10 en esta tabla y #11 en Billboard Hot 100. "Memories" es la pista global # 3 en Spotify y el video oficial ha obtenido más de 80 millones de visitas en Youtube.