Maluma ofrecerá charla sobre las nuevas tendencias en la música

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, dictará una charla el próximo 27 de abril sobre nuevas tendencias musicales. La charla llevará el nombre 'Socializando con Maluma'.

El coloquio se llevará a cabo en la Universidad de Miami en el marco de las Conferencias Billboard previo a la entrega de los reconocidos premios de la música latina.

Otros artistas que serán panelistas en el marco de los premios son Miguel Bosé, Residente, Ednita Nazario, Farruko, Joss Favela, Joss Favela, Servando, Horacio Palencia, Erika Ender y The Rude Boyz y Manuel Medrano, quien estará en el panel 'I write the song, new generation'.

Colombia estará representada en los premios Billboard por Maluma, Carlos Vives, Shakira y J Balvin, quienes fueron nominados en diferentes categorías.

La edición 2017 de los premios Billboard se realizará el 21 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

