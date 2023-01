Llega a Bogotá la fiesta 'Los que son de los 90's'

El jueves 22 de noviembre el Teatro Royal Center vivirá el encuentro de tres de los más reconocidos y mundialmente famosos exponentes del Dance: C&C Music Factory, Black Box y Snap!, una fiesta para asistir con su pareja o amigos y recordar esos temas que nos hicieron vibrar en la radio y las discotecas en los años 90's.

C&C Music Factory, Black Box y Snap! no necesitan carta de presentación. Son estrellas Mundiales que con sus estilos musicales lideraron con sus canciones las grandes radios y discotecas del mundo, forjando una senda ilimitada de éxitos durante toda la década de los 90's.

Este explosivo trio de talentos del Dance ofrecerán una de las fiestas más sonadas del año. La mejor manera de comenzar a celebrar las fiestas de diciembre con este gran encuentro de estrellas mundiales que contara con la participación de dos De los Dj más fiesteros de Colombia: Jaime Quijano y Fabio Alzate.

La velada, que promete ser una de las más espectaculares de los últimos tiempos, se ha denominado 'Los que son de los 90's' y marca el encuentro en Bogotá de tres de las agrupaciones más sonadas del Dance en los años 90.

Los asistentes a esta fiesta podrán rememorar clásicos como: "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" Here We Go Let's Rock & Roll,"Things That Make You Go Hmmm..." "Everybody Everybody" "Ride on Time", "I Don't Know Anybody Else", Fantasy", …."Rhythm Is a Dancer", "The Power", "Do You See The Light (Looking For)", "Welcome to Tomorrow (Are You Ready?)", entre otros temas que en su momento catapultaron a la cima del Olimpo a la música Dance.

