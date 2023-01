Llega a Bogotá el Festival Detonante 2016

Willie Colón, Café Tacvba, talleres, charlas e ideas sobre crowfunding, paz e inclusión digital serán algunos de los protagonistas que harán sacudir ideas y movilizar iniciativas transformadoras en esta edición 2016

Publicidad

Bogotá y Quibdó: las protagonistas de la segunda edición del Festival Detonante, que se llevó a cabo el pasado 17, 18 y 19 de noviembre en la capital chocoana y será el próximo 3 de diciembre en la capital del país.

Detonante vuelve a poner en la agenda nacional una experiencia única que logra combinar la música con ideas transformadoras. Bajo esta consigna, el festival ha logrado posicionarse como una gran plataforma de liderazgo que conecta los puntos entre los agentes de cambio y los movimientos sociales más relevantes en el país. En Colombia, donde las opiniones generalmente están divididas, Festival Detonante pretende conectar las diferencias para poder avanzar en objetivos comunes, reuniendo líderes que están marcando las grandes tendencias de la transformación social, cambiando los modelos de negocios tradicionales y poniendo al servicio del planeta la innovación y la tecnología.

Desde 2015 Quibdó se convirtió no sólo en la cuna del festival, pero también en su gran apuesta por promover el desarrollo de la economía local a través del fortalecimiento de los liderazgos y emprendimientos. Durante los días del Festival Detonante se dará vida a un portafolio de oportunidades y fortalecimiento de capacidades en temas de emprendimiento, medio ambiente, liderazgo, cultura y turismo.

Para su segunda edición Bogotá también será parte del festival, con el objetivo de darle un espacio a la interacción de todas aquellas personas que desde diferentes orillas trabajan para crear un país con mejores oportunidades para toda la comunidad.

Publicidad

Detonante Quibdó, noviembre 17, 18 Y 19

Más de 40 proyectos de emprendimiento y franquicias fueron expuestos en la feria durante el festival. Estuvieron presentes 20 empresarios colombianos para el desarrollo de nuevas inversiones y relaciones comerciales en la región. Se realizaron 20 talleres para la comunidad enfocados en temáticas como medio ambiente, moda, mercadeo digital, negocios verdes y emprendimiento.

Publicidad

Se realizaráóel Foro del Pacífico, moderado por María Jimena Duzán, integrando a protagonistas de la ciudad y el departamento para analizar coyunturas actuales, así como un foro sobre liderazgo político, desarrollo deportivo de alto nivel, tendencias en redes sociales y economía naranja. Su cierre fue un festival de música gratuito para más de 8 mil personas, en el Malecón de la ciudad, presentando a la leyenda WILLIE COLÓN, acompañado de KONONO NO 1 directamente desde Kinshasa, República Democrática del Congo, ganadores del premio Grammy. La cuota nacional se integró por los artistas locales RANCHO APARTE, ALEX PICHI acompañados por PUERTO CANDELARIA desde Medellín y DANY BOOM DJ SET de Systema Solar.

Publicidad



DETONANTE BOGOTÁ, DICIEMBRE 3 DE 2016 EN EL ESCENARIO LAGO DEL PARQUE SIMÓN BOLIVAR:

El Festival estará situado en una zona verde frente al lago del parque Simón Bolívar y consta de cuatro zonas principales para llevar a cabo todas las actividades: Mercado de emprendimiento y alimentación Detonante, escenario principal, zona de talleres y escenario de conversaciones con una programación que comienza a la 9 AM y finaliza a las 11 PM.

También se llevarán a cabo talleres en áreas como crowfunding, inclusión digital, innovación social, movilización y blockchain. Conversaciones con la visión de todos los protagonistas en temas como el proceso de paz, la lucha contra la corrupción y el nuevo poder de los millenials en la sociedad. El festival cierra con un cartel encabezado por la agrupación mexicana CAFÉ TACVBA presentando su nuevo sencillo Un Par De Lugares, compartiendo escenario con CHOCQUIBTOWN, el productor angolés/portugués BATIDA DJ SET, PUERTO CANDELARIA de Medellín y desde Providencia la nueva revelación ELKIN ROBINSON.

Solo habrá 3,000 boletas disponibles del Festival Detonante Bogotá y tendrán un valor $89,000 + Servicio en una única localidad. Estarán a la venta a partir de las 12:00 PM del 19 de octubre en todos los canales de Tu Boleta (www.tuboleta.com).

MÁS INFORMACIÓN

Website www.detonante.com

Facebook www.facebook.com/FestivalDetonante

Instagram @detonantefest

Publicidad

Programación:

Publicidad

Festival Detonante nace en 2015 convencido del poder de la cultura, el entretenimiento y las narrativas sociales para inspirar y conectar a aquellos que han construido experiencias de transformación, construcción de paz y nuevas oportunidades.

Reunimos a diversos actores entre agentes de cambio, empresarios destacados e innovadores sociales para abordar los temas más urgentes de nuestra sociedad, como sostenibilidad, liderazgo, pobreza e inequidad. Las estrellas de nuestro festival son los líderes locales y globales; sus historias alcanzarán a más de 6.000 personas en un escenario que combina la mejor música y los ejemplos de cambio más sobresalientes de nuestro tiempo.

Publicidad

PROGRAMACIÓN

Nuestra programación es un híbrido entre un festival de música y un gran evento de conocimiento. En nuestro escenario principal, junto a nuestro cartel de artistas, tendremos un contenido muy poderoso presentado en vivo por sus creadores.

17:00 17:30 Elkin Robinson

17:30 17:45 Tim Dixon

Purpose

17:45 18:20 Puerto Candelaria

18:20 18:35 Radu Dumitrascu

IKEA Foundation

18:40 19:25 Chocquibtown

19:25 19:40 Rodrigo Niño

The Assemblage

19:40 20:25 Batida DJ Set

20:25 20:55 Walter Robb

Whole Foods

21:00 22:30 Café Tacvba

22:30 FIN

Publicidad



KEYNOTE SPEAKERS (ESCENARIO PRINCIPAL)

Publicidad

Walter Robb

CoCEO Whole Foods

Con la consigna de ofrecer productos saludables y al alcance de todos, Walter Robb se ha desempeñado como la cabeza y el copiloto Whole Foods durante los últimos 10 años. Esta una compañía Fortune 500 y líder en su segmento, revolucionó el mercado de productos orgánicos abriendo paso a una oferta para un consumidor consciente que al momento de comprar pensaría no solo en la calidad del producto sino en su impacto social y ambiental.



Robb ha visto esta compañía crecer de unas pocas tiendas a una cadena de más de 400 locales que venden productos naturales y orgánicos y un valor de mercado superior a 9 billones de dólares. Robb tiene más de 40 años de experiencia construyendo cadenas de valor responsables y es un convencido de las grandes transformaciones que se pueden dar en el mundo a través de corporaciones humanas y de un capitalismo consciente.

Publicidad

Rodrigo Niño

CEO Prodigy Network

CEO y fundador de Prodigy Network, está contribuyendo a la revolución de la industria inmobiliaria a través de la inversión colectiva o crowd-investing. “La economía mundial evoluciona hacia un crowd – una economía donde los beneficios y el impacto positivo están democráticamente alineados”. Niño es proponente de cómo la economía del crowd combate la desigualdad, despierta nuevas oportunidades y elimina las restricciones que el capital tradicional le impone a la creatividad o el desarrollo de una idea.



Radu Dumitrascu

Communications & Media Relations Manager Fundación IKEA

Publicidad

Tiene más de 15 años de experiencia en comunicaciones estratégicas y activismo. Durante años creo e implementó las estrategias de comunicación y las campañas más relevantes de Greenpeace Internacional logrando generar presión y grandes cambios en diferentes gobiernos y corporaciones.

Actualmente es gerente de comunicaciones de la Fundación IKEA donde Radu es reconocido mundialmente como uno de los talentos jóvenes que está marcando las tendencias en comunicaciones estratégicas y activismo digital.

Publicidad



Tim Dixon

Managing Director, Purpose Europe & Head of Refugee Campaigns Lab

Tim Dixon es cofundador de Purpose Europa una Empresa B dedicada a crear estrategias de movilización y comunicación de las causas mas relevantes en el mundo de hoy. Desde Purpose, Dixon ha estado detrás de la creación y el desarrollo de movimientos sociales alrededor del mundo para proteger a la población civil en Siria, detener la esclavitud moderna, defender el control de porte de armas en Estados Unidos, y luchar contra la inequidad y el odio en contra de los refugiados y los inmigrantes.

Publicidad

Toda esta experiencia, hoy la está poniendo en práctica también en Colombia como Alto Consejero de Movilizatorio, el Laboratorio de Movilización y Participación Ciudadana de Purpose en Colombia.

CONVERSACIONES DETONANTE

Antes de iniciar nuestra programación oficial en el escenario principal tendremos un espacio reservado para 250 invitados donde se presentarán diferentes conversaciones en los temas más relevantes del momento. Estamos en una transformación completa como lo demuestran los últimos procesos electorales globales y en nuestro país.

Publicidad

Paz

A 60 días del plebiscito Jon Lee Anderson liderará una conversación con los diferentes protagonistas del proceso para entender cuál es el estado actual y que viene en el futuro cercano. Contaremos con la presencia de representantes del gobierno, de la oposición, asesores internacionales y líderes sociales para entender el contexto del nuevo acuerdo que se firmará con las FARC.

Modera Jon Lee Anderson, cronista y periodista investigativo estadounidense que se ha especializado en temas latinoamericanos y se ha dedicado a estudiar y reportar sobre los conflictos armados del mundo moderno. Es autor de varios libros y es reconocido por su ora maestra "Che Guevara: Una vida revolucionaria" considerada la mejor biografía que se ha escrito sobre el guerrillero argentino. Como dato curioso, gracias a una entrevista que hizo para este trabajo logró ubicar dónde estaba la tumba en Bolivia del mítico revolucionario. Lleva 15 años trabajando para la revista New Yorker y ha vivido en Colombia y Honduras.

Publicidad

Anticorrupción

Detonante en asocio con Concordia Summit de Nueva York quiere liderar un mensaje sobre donde debería estar centrada la conversación y los esfuerzos del Estado, la justicia y la empresa privada para asumir un compromiso nacional frente a la corrupción en todas sus formas. Un panel de expertos discutirán

Modera Alejandro Santos, Panelistas Concordia Summit

Publicidad

Activismo Digital y Movilización Ciudadana

Esta es la generación que debe acelerar los cambios para hacer sostenible el planeta y cada una de sus culturas. En Colombia, los millenial están desarrollando grandes propuestas de innovación y emprendimiento desde posiciones estratégicas para el país, de la misma forma que están transformando el cine, el arte y la música. Una conversación con los protagonistas de esta generación, en la que hablan sobre lo que se debe hacer para actuar individualmente y generar un mayor impacto colectivo.

Modera XXXX, Radu Dumitrascu, Tim Dixon, Santiago Covelli, Líder Movilización Colombia

El Futuro del Capital

The Assemblage plantea como hay que encontrar un nuevo modelo de arquitectura social donde el individuo se beneficia de la unión colectiva creando un cambio social positivo y al mismo tiempo responde a motivaciones financieras tradicionales. El Futuro del Capital es una conversación donde se verán variados ejemplos a través industrias de globales de cómo el crowd puede transformar el futuro y alcanzar unos beneficios integrales superiores a los del capitalismo individual tradicional.

Modera Rodrigo Niño CEO Prodigy Network. Panelistas: xxxx,



PROGRAMACION CONVERSACIONES DETONANTE

PARQUE SIMÓN BOLIVAR, 3 DE DICIEMBRE

10:00 AM 11:00 AM

REGISTRO

11:00 AM 11:50 AM

ACTIVISMO DIGITAL Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA. Las últimas campañas en el mundo

se han desarrollado desde plataformas digitales y grandes movilizaciones. Una conversación

en la que hablan expertos sobre lo que se debe hacer para actuar individualmente y generar

un mayor impacto colectivo. Sus participantes son Radu Dumitrascu, director de la Fundación

IKEA – exVP de mercadeo de Greenpeace Internacional; Tim Dixon, cofundador de

PURPOSE EUROPA, ha estado detrás de la creación y el desarrollo de movimientos sociales

alrededor del mundo para proteger a la población civil en Siria y Santiago Covelli destacado

publicista colombiano.

12:00 PM 01:15 PM

DEMOCRACIA Y RECONCILIACIÓN. ¿Qué lecciones nos dejan Brexit, las elecciones en

Estados Unidos y el plebiscito en Colombia? Este panel será moderado por el director de la

Revista Semana Alejandro Santos quién junto al Humberto de la Calle e Iván Duque hablarán

del contexto de participación democrática que vive el mundo, la existencia del voto oculto y

el papel que han jugado los medios de comunicación en estos procesos de voto popular.

¿Cómo se reconcilian las ideas en un mundo que en sus últimos procesos democráticos ha

quedado dividido en dos?

01:15 PM 02:15 PM

ALMUERZO

Publicidad

02:15 PM 02:50 PM

VALOR COMPARTIDO. Una conversación con la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la

importancia del Valor Compartido en el mejoramiento del entorno social, ambiental y

económico de las poblaciones relacionadas con las empresas. Se discutirán nuevas

aproximaciones para solucionar problemáticas sociales complejas y como el sector

empresarial debe jugar un rol protagónico.

03:00 PM 03:50 PM

EL FUTURO DEL CAPITAL. Rodrigo Niño (CEO de Prodigy Network) plantea como hay que

encontrar un nuevo modelo de arquitectura social donde el individuo se beneficia de la unión

colectiva creando un cambio social positivo y al mismo tiempo responda a motivaciones

financieras tradicionales. A través de variados ejemplos globales se verá como la unión

colectiva puede transformar el futuro y alcanzar unos beneficios integrales superiores a los

del capitalismo individual tradicional.

Publicidad



04:00 PM 05:00 PM

MEDITACIÓN SONORA. Por más de 11 años Alexandre Tannous lleva estudiando las

propiedades terapéuticas del sonido y la forma que afecta la conciencia

(www.soundmeditation.com). El sonido es una incomparable herramienta debido a su

amplia gama de usos y versatilidad. Alexandre abordará la importancia de un estudio

integrado del sonido a través de la física, las matemáticas, la filosofía, la psicología, la

neurociencia, la psicoacústica y la etnomusicología