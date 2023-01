'La Casa de Papel', ahora tiene beat electrónico

'La casa de papel', es un seriado emitido inicialmente en la cadena de televisión Antena 3 y luego comprada por Netflix, ha logrado estar entre las 20 series más vistas dentro de esta plataforma; ahora su popularidad se traslada también a su banda sonora, con una nueva versión electrónica realizada por el Productor y Dj Español Gavin Moss.

Tras el éxito, no sólo del seriado, sino también del tema principal, Cecilia Krull, su cantante y compositora, se dejó cautivar por una propuesta musical que le da un giro electrónico y fiestero a su canción 'My Life is Going On'. Este trabajo surge de la mano de Gavin Moss, quien logró hacer de esta versión un track que pondrá a bailar a quien lo escuche.

La mezcla de una voz armoniosa y contundente como la de Cecilia, al conjugarse con el beat y una particular producción, da como resultado un verdadero ‘hit’, el cual se podrá escuchar a partir del 11 de mayo en todas las plataformas de música digital.

