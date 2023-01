Julio Meza y María Laura Quintero cuentan cómo superaron el bullying en su adolescencia

Las historias de María Laura Quintero y J ulio Meza están marcadas por el bullying, desde temprana edad, y por la fuerza que tuvieron para sortear obstáculos y salir adelante. Ambos le revelaron a la revista Vea cómo fue el camino para llegar la fama.

A sus 28 años, María Laura se ha convertido en una de las nuevas promesas de la pantalla chica. Su carisma, ojos y sonrisa no siempre fueron motivo de alegría para ella. “Sufrí bullying en mi niñez. Esto nunca se lo he contado a nadie, pero estuve frustrada por el tamaño de mis ojos. En el colegio me decían ‘ojo de vaca’, era impresionante, sentía el rechazo y siempre me acomplejé por eso”.

La actriz reveló cómo hizo para salir adelante y superar todos los obstáculos.

“El bullying te hace una persona insegura y llena de miedos. Tenía 22 años y un día me paré de la cama y dije ‘no más, no puedo estar viviendo la vida de otros, ¿Qué es lo que quiero?, ¿Qué haré por mí?’. Empecé a trabajar en ello y llegó la oportunidad del reinado, una escuela de seguridad, en la que entendí que todos somos diferentes y tenemos cualidades y defectos”, dijo.

Por otro lado, para Julio Mesa tampoco ha sido fácil llegar a ser reconocido.

El cantante y actor asegura que ha sentido rechazo y bullying en este camino.

“A veces por el color de piel o porque no vengo de una familia con apellido. Una vez, una persona que pensé que era mi amiga me dijo, ‘tienes tres problemas: eres feo, eres negro y eres pobre’. Y le dije, bueno, voy a trabajar duro y te voy a demostrar que no es así, no es un problema para mí”, dijo.

No te pierdas la entrevista completa en la más reciente edición de la revista Vea.