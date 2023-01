John Leguizamo trabajará en la serie de Netflix ‘Central Park Five’

Leguizamo estará acompañado en el reparto de esta producción de la plataforma digital Netflix por los actores Michael K. Williams, conocido por la serie "The Wire", y Vera Farmiga, nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009).

DuVernay, que gracias a "A Wrinkle in Time" (2018) se convirtió en la primera directora afroamericana en estrenar un largometraje con más de 100 millones de dólares de presupuesto, cuenta en su currículum como cineasta con "Selma" (2014) y "13th" (2016), un documental por el que fue candidata al Óscar.

Compuesta por cuatro capítulos, "Central Park Five" relatará la historia de los "Cinco de Central Park", cuatro jóvenes afroamericanos y un hispano que fueron condenados injustamente por un crimen que no cometieron dentro de un juicio muy mediático en Estados Unidos.

El 19 de abril de 1989, Trisha Meili, una mujer blanca, fue golpeada y violada mientras hacía deporte en Central Park en Nueva York.

Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, que tenían entonces entre 14 y 16 años, residían en Harlem y estaban paseando cuando la Policía les arrestó y, tras obligarles a confesar el delito, les llevó a juicio, donde se utilizó como prueba las grabaciones de su declaración inculpatoria.

Condenados en 1990, los cinco jóvenes pasaron varios años en prisión hasta que finalmente las autoridades admitieron su error, lo que llevó a la ciudad de Nueva York a pagarles en torno a 40 millones de dólares en total como indemnización.

El caso recibió una intensa atención desde diferentes esferas, tanto que Donald Trump, entonces un magnate todavía sin ambiciones políticas, pagó una página de publicidad en cuatro periódicos, incluido The New York Times, para exigir mano dura contra estos jóvenes y que se recuperara la pena de muerte en Nueva York.

Conocido por películas como "Carlito's Way" (1993) o "To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995), Leguizamo ha participado recientemente en varias series de televisión como "Bloodline" y "Waco".

