Jeloz llega con su primer trabajo discográfico 'Ilusión'

Jeloz es su nombre artístico y viene de la unión de las letras de su nombre de pila Juan Sebastián López.

A los 14 años lanzó su primer sencillo 'Entre la espada y la pared' y a los 15 años ya tenia 2 temas más en la radio liderando en listados; una canción (Por Tí) como banda sonora de una novela en Chile; y a los 16 años su hit (Zum Zum) ya estaba en las principales playlist de plataformas digitales como Spotify.

Ahora aún en sus escasos 16, lanza el primer trabajo discográfico CD-DVD que lleva por nombre 'Ilusión'.

Este álbum recopila lo que han sido sus inicios, las canciones que no solo ha lanzado oficialmente a radio sino aquellas que primero conocieron sus jelozistas (fanaticada) a través de las redes del artista.

Además, este trabajo musical está compuesto por un dvd con los videos completos, detrás de cámaras, videos inéditos de pequeño cantando, conciertos, promociones en otros países y material que sus fans van a disfrutar apenas lo tengan en sus manos.

"Para mi es un orgullo presentarles a mi bebé... desde que decidí comenzar a cantar y hacer de este arte mi vida entera, no soñaba con otra cosa que con tener mi primer cd en mis manos... y más aún un disco físico en medio de toda esta era digital de millennians de la cual yo hago parte... el disco representa el inicio de todo, de una carrera, del prestigio de una industria que anhelo ir conquistando, esto es para todos mis jelozistas esta hecho con mi corazón", comentó el artista.

'Ilusión' este CDDVD, se podrá adquirir en físico a través de la página web de Jeloz jeloz.com y se harán envíos a todo el país.

Además, se podrá oír desde ya en Spotify y en las otras plataformas de música en el mundo.

TRACK LIST CD

1 - INTRO (01:11)

Producido por Ronald Torres "Winie On The Track"

Autores Julián Andrés Viáfara "Hyustone" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



2 - ZUM ZUM (03:42)

Producido por Edgar W. Semper, Xavier A. Semper "Mambo Kingz"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"

3 - ENTRE LA ESPADA Y LA PARED (03:13)

Producido por Segui "El Cirujano"

Autores "Beni beni" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



4 - POR TI (03:08)

Producido por Edgar W. Semper, Xavier A. Semper "Mambo Kingz"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



5 - PIENSO EN TI (02:56)

Producido por Ronald Torres "Winie On The Track"

Autores Julián Andrés Viáfara "Hyustone" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



6 - QUE NO PARE (02:28)

Producido por Ronald Torres "Winie On The Track"

Autores Julián Andrés Viáfara "Hyustone" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



7 - ZUM ZUM [Remix](Bonus Track) (03:14)

Producido por Ricardo Morales "Dj Tra"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



8 - POR TI (VERSION POP) (03:22)

Producido por San Luis

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



9 - VOLVERTE A VER (02:56)

Producido por Ronald Torres "Winie On The Track", Marvin Hawking Rodriguez "Dj Maff"

Autores Julián Andrés Viáfara "Hyustone", Juan Sebastián López "Jeloz", George S. Forbes James "Gotex"



10 - EL RITMO NO PARA (03:20)

Producido por Edgar W. Semper, Xavier A. Semper "Mambo Kingz"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



11 - SIENTO MIEDO (03:23)

Producido por Edgar W. Semper, Xavier A. Semper "Mambo Kingz"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen" ,Juan Sebastián López "Jeloz"



12 - TE LLEVO A LA LUNA (03:12)

Producido por Edgar W. Semper, Xavier A. Semper "Mambo Kingz"

Autores Gabriel A. Cruz "Wise The Gold Pen", Juan Sebastián López "Jeloz"



TRACK LIST DVD

1- VIDEO INTRO (01:06)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Capsula Music.



2 - VIDEO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED (03:12)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por 36 GRADOS FILMS.



3 - VIDEO POR TI (03:05)

Publicado por (áapsula Music ) / Producido por GUSFILMS.



4 - VIDEO DETRÁS DE CAMARAS - POR TI (00:53)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por GUSFILMS.



5 - VIDEO ZUM ZUM (03:48)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



6 - VIDEO LIRIC ZUM ZUM (03:45)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



7- VIDEO PIENSO EN TI (03:04)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



8 - VIDEO DETRÁS DE CAMARAS PIENSO EN TI (02:55)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



9 - VIDEO CONCIERTOS INICIOS (01:00)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



10 - VIDEO GIRA COLOMBIA 2015 (03:33)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



11 - VIDEO CHILE 2015 (06:53)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



12 - VIDEO DETRÁS DE CAMARAS TOUR CHILE 2015 (01:31)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



13 - VIDEO DETRÁS DE CAMARAS TOUR ECUADOR 2015 (01:20)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



14 - VIDEO TOUR PERU 2015 (01:05)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



15 - VIDEO INFORMATIVO JELOZ (03:13)

Publicado por (Cápsula Music ) / Producido por Cápsula Music.



Jeloz:

RECIBE SU PRIMERA NOMINACIÓN INTERNACIONAL COMO ARTISTA REVELACIÓN EN LOS "PREMIOS HEAT" LATIN MUSIC AWARDS

La cadena latina de videos HTV dio a conocer a los nominados de los 'Premios Heat' Latin Music Awards; de las 11 categorías en la modalidad de Artista Revelación, JELOZ fue seleccionado.

"Estoy muy emocionado, es apenas el primer paso para todo lo que quiero conseguir en mi carrera; gracias a todos mis jelozistas y a mi equipo de trabajo por creer en mi, aquí vamos con pies firmes, paso a paso"; agregó el artista.

Sobre Jeloz

A sus 16 años es la joven promesa del genero urbano en Colombia. Su ascendente camino lo ha llevado hoy en día a tener varios sencillos en la radio que han llegado al top 5 de los temas más sonados en el país.



'Entre la espada y la pared' : Más de 4 millones de visualizaciones en 10 meses y actual supera los 10 millones.



'Por ti' : Más de 5 millones de visualizaciones en menos de 3 meses de estreno.



'Zum Zum' : Más de dos millones de visualizaciones en 1 mes de estreno y en la actualidad cuenta con más de 2.978.000

JelozMusic en cifras:

Twitter: más de 14 mil followers

Instagram: más de 263 mil followers

Youtube Jeloz Music: 107.404 suscriptores * 32.006.233 visualizaciones

Fecha de creación: 25 oct. 2013

Fan Page Facebook: 52.212 seguidores

En 2015 el desarrollo musical en varios países de Latinoamérica le abrió el camino. Chile permitió que su nombre entrara a millones de hogares a través de la Telenovela "Papá a la deriva" del canal Mega Tv, luego participar en la Teletón de esta misma región le dio el mejor de los espaldarazos.

En Colombia, fue elegido por el artista Maluma para abrir la gira más exitosa de un músico urbano. Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín (50 mil personas) vieron a esta nueva y sólida promesa juvenil, mostrar que su carrera va por el camino que es, acompañado musicalmente de un sonido y una propuesta clara para JELOZ.

