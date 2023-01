J Balvin anuncia un nuevo color antes de lanzar su álbum 'Colores'

Se aproxima el lanzamiento de "Colores", el nuevo álbum musical de J Balvin , con el que el cantante dará a conocer toda la paleta de tonos en el día de la felicidad en Colombia.

Tras anunciar que el próximo 20 de marzo esta producción discográfica se publicará en todas las plataformas digitales, los fans del reguetonero asumieron que hasta ese día conocerían nuevas canciones del artista, pues no esperaron que antes hubiese otro estreno.

En su canal de YouTube, J Balvin publicó el teaser de su tema musical "Amarillo" que será publicado este 19 de marzo a las 7:00 P.M., en el que se alcanza a escuchar solo un pedazo de la letra de la canción que dice: "no me complico, a mí me gusta pasarla rico".

El video será una mezcla visual entre amarillo y naranja recreado en un ambiente de safari africano y canchas callejeras de baloncesto. A tan solo 15 horas de dar a conocer este teaser, el video de 26 segundos ya está proximo a llegar a 900 mil visualizaciones.

Otra de las noticias dadas a conocer por el artista es su nueva colaboración con la reconocida marca de ropa a nivel mundial Guess, la cual tendrá como nombre "GuessxJBalvin" y será una colección llena de colores dirigida a hombres, mujeres y niños. El lanzamiento será el próximo 26 de marzo.

