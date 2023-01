Las graciosas vivencias de J Balvin siendo “el mejor papá perruno”

Una perrita Golden Retriever, llamada Felicidad, se ha llevado toda la atención de J Balvin , quien se ha dedicado a su cuidado y por medio de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores gran parte de los momentos que pasa al lado de su nuevo amor.

Esta historia inició cuando, entre risas, el artista grabó historias de Instagram en las que comentó: “esto se ve como medio raro, pero hoy duermo con mi perra”. Seguido a esto, el cantante subió fotos y videos donde se puede ver a Felicidad en la cama y lamiendo las orejas de J Balvin.

En medio de esto, el reguetonero promete convertirse en “el mejor papá perruno”, ya que considera que a su perro Enzo no le dedicó ni el tiempo ni la atención necesaria. Con lo que no contaba, tras sus declaraciones de amor, era que Felicidad lo levantaría con una sorpresa no tan grata.

El saludo de buenos días con el que la perrita saludó al cantante no fue el esperado, pues al abrir los ojos el artista se encontró con una cama llena de popó de su “hija” y ,tras mostrar el desastre en sus sábanas, J Balvin le preguntó a Felicidad que si ya le había contado a los seguidores lo que le había hecho en la cama.

Además, en sus más recientes historias, J Balvin aseguró, en medio de risas, que él y Felicidad tienen un nuevo pacto, “ella va a estar más juiciosa y no va a estar haciendo sus necesidades en cualquier parte y yo así no la voy a regañar”.

