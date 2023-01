¡Inicia Lollapalooza y puedes verlo en vivo acá!

Puedes disfrutar del festival sin tener que comprar una entrada, basta con que entres en Red Bull TV a lo largo de todo el fin de semana.

Una tarde en 1991 Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, se dio cuenta que la vuelta para poner a sonar más su música y la de los emergentes que estaban creciendo junto a él era crear un propio espacio así que recordó ese capítulo de Los Tres Chiflados donde dijeron al azar 'Lollapalooza' y se pegó de esa palabra para crear lo que hoy en día es una de las tarimas más importantes en la escena del rock mundial.

Tal vez nadie había encontrado la manera de definir la importancia de este evento como Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, quien en 2011 lo dijo clarísimo: "Estuve en el primer Lollapalooza en 1991, fue en Los Ángeles, había ido para grabar Nevermind, el disco de Nirvana… ese día Kurt y yo nos sentamos entre la audiencia y pensamos: "La música está cambiando; aquí hay 20 mil personas que vinieron a ver a estas bandas ¿cómo pasó esto?". Después del discurso y con la lagrima en el ojo dio las gracias a Perry Farrell diciendo algo simple "Gracias por cambiar la música para siempre".

Puede ser que aquí no se haya transformado a la música, pero está más que claro que sí se le dio una cachetada a la industria y se les demostró a los que no creían en el rock alternativo, que sí se podía tener seguidores, crear una escena, cultivarla y movilizarla año tras año. Hoy 27 años después tienen los headliners con los sonidos más potentes de la historia y ediciones en Chile y Argentina en donde agotan boletería como si estuvieran vendiendo pan.

Para la edición de este año (2018 – por si no sabe dónde está parado-) la casa central del festival anunció los artistas que estarán en vivo durante los días del evento en Chicago. The Weeknd, Bruno Mars, Jack White y Arctic Monkeys son los pesos pesados seguidos por cracks como The National, Vampire Weeknd y Franz Ferdinand.

Nombres que hacen vibrar con solo mencionarlos, pero si vamos más allá hay dos viejas que tienen acaparada la atención del festival: Dua Lipa y Camila Cabello. Las dos divas femeninas del pop, menores 23 años y las que más venden entradas a conciertos en el mundo. Estas chicas la tienen dura pues se presentarán en este exigente escenario que, por lo general, convoca a los más grandes seguidores del rock y el rap. ¿Esta será la puerta para que se expanda el género?

Sin que haya empezado el festival tenemos clarísimo que lo que se viene es poder, puro y fino, música haciendo vibrar a gente de todo el mundo y sobre todo haciendo historia. Si usted es uno de los bendecidos y afortunados que puede viajar a saltar y gritar al ritmo de estos artistas, déjenos decirle que nos morimos de envidia, pero aplaudimos esta aventura y si no, tranquilo que le damos alas para que vuele desde la casa con nuestra transmisión en vivo que podrá ver solo dando click aquí.

Así las cosas: Relájese, conectese con Red Bull TV y disfrute que lo que se viene va a estar candente.

Artistas confirmados incluidos en la transmisión de Red Bull TV

Amy Shark, Arctic Monkeys, Autograf, Bomba Esteréo, BØRNS, BROCKHAMPTON, Catfish and the Bottlemen, Chris Lake, Chromeo, Chvrches, Cuco, Daniel Caesar, Dillon Francis, Ekali, Freya Ridings, Ghastly, G Herbo, GoldLink, Greta Van Fleet, Gucci Mane, Herobust, Illenium, Jack White, James Bay, Khalid, LANY, LL Cool J, Logic, LOUDPVCK, Lykke Li, Malaa, Manchester Orchestra, ODESZA, Rebelution, Rezz, Rusko, Sir Sly, Taylor Bennett, The Coronas, The Vaccines, The Weeknd, TroyBoi, Tycho, Tyler, The Creator, Valentino Khan, Vampire Weekend, WALK THE MOON, Zedd, Zomboy*.



