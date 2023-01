Harry Styles presenta su nueva canción 'Sweet Creature' ¡Escúchala!

Harry Styles ha lanzado un nuevo track, 'Sweet Creature', disponible ya digitalmente y en plataformas de streaming en todo el mundo.

'Sweet Creature' es el tercer track en ser revelado de su muy anticipado álbum debut que también incluye su más reciente sencillo, 'Sign of the Times', el cual encabezó los listados en más de 84 países tras su lanzamiento.

La nueva canción fue escrita por Styles y Thomas Hull y fue producida por Kid Harpoon con producción adicional por Jeff Bhasker, Alex Salibian y Tyler Johnson.

El álbum debut autotitulado de Harry Styles será lanzado globalmente el viernes 12 de mayo. El álbum de 10 tracks contó con la producción ejecutiva de Jeff Bhasker, con producción adicional de Alex Salibian, Tyler Johnson y Kid Harpoon, y ya está disponible para pre-orden en www.hstyles.co.uk.

El Harry Styles Live On Tour empezará en otoño del 2017, visitando venues íntimos alrededor del mundo. Harry Styles Live On Tour inicia con un recorrido por 13 ciudades de Norteamérica, empezando el 19 de septiembre en The Masonic de San Francisco, CA, y llevándose a cabo hasta el 14 de octubre en Phoenix, AZ. La siguiente parada será Europa, empezando en París el 25 de octubre, y cerrando la gira en el Teatro EX en Japón el 8 de diciembre.

