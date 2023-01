Gustavo Santaolalla llega a Colombia 'Desandando el camino'

Gustavo Santaolalla, músico, productor, artista multifacético se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música de Latinoamérica y el mundo. Ha sido partícipe de diferentes proyectos que incluyen la producción de algunos de los artistas más importantes del continente como Juanes, Café Tacvba, Julieta Venegas, entre otros, con los cuales ha ganado 17 premios Grammy. A su vez ha creado bandas sonoras que incluyen largometrajes como Babel y Brokeback Mountain, que han sido ganadoras de premios Óscar.

El multipremiado artista presenta 'Desandando el camino', un show donde hace una retrospectiva de su prolífica carrera musical, abarcando desde sus primeros años de Arco Iris hasta los éxitos de Bajofondo, sus discos solistas, las bandas sonoras compuestas para películas y para el famoso video juego 'The Last of Us'.

La nueva banda que acompaña a Santaolalla está formada por Javier Casalla, virtuoso violinista de BajoFondo; Barbarita Palacios, en voz, percusiones y cuerdas ocasionales; Nicolás Rainone, comandante del contrabajo y chelo; Andrés Beeuwsaert, pianista que domina todo tipo de teclados; y Pablo González, distinguido baterista.

La gira 'Desandando el camino' comenzó en el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires y luego recorrió más de 10 ciudades de Argentina, Costa Rica y Uruguay.

Ahora, el privilegio será para la ciudad de Bogotá el 19 de septiembre de 2018 en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán a las 8 de la noche para continuar luego por Colombia, Ecuador, Perú y México.

