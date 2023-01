Franco Londoño, exparticipante de 'A Otro Nivel', presenta su nueva obra 'El bravo'

Santa Rosa de Cabal fue la tierra que vio nacer a este cantante y compositor colombiano, creció en una familia que ama la música, siendo el menor de tres hermanos decide estudiar canto con el barítono José Torres en la ciudad de Pereira, se traslada a España donde continua su preparación en canto lírico para luego radicarse en los Estados Unidos durante 18 años.

Franco Londoño regresa a Colombia trayendo consigo más de 18 años de experiencia y preparación, después de haber interpretado Arias de la ópera italiana, napolitana, zarzuela, boleros y jazz; regalando a su público internacional los mejores éxitos de la música clásica de ayer y de hoy, de artistas como Mario Lanza, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Andrea Bocelli, entre otros.

En el 2005 lanzó su álbum 'Lo que siento por ti' con diez temas de su autoría, con el apoyo de Kubota Music Productions, en el 2008 presenta su sencillo 'Lienzos de esperanza' himno principal del proyecto desarrollado por el artista Edwin Gil 'Nuestra bandera, nuestro país, nuestro hogar', fue galardonado en el concurso 'Mi primer sencillo' con Albita Rodríguez en Miami Florida, además fue el ganador de 'Boston Music Conference' con la canción 'Que viva el amor'.

En el 2010 Franco Londoño Presento una serie de conciertos en Charlotte, Carolina del norte, con diferentes géneros musicales como baladas, boleros, pop y lírico, conciertos que lo consolidaron en la audiencia latina.

En el 2014 lanzó su álbum 'Sin miedo', en el 2016 fue ganador 'The Third International Voice and Song Festival Competition' en Miami, Florida. Ha tenido la oportunidad de cantar a dúo con Franco De Vita y compartir escenario con agrupaciones como el Grupo Niche, Lizandro Meza, los Chiches Vallenatos, Jorge Celedón, Carolina La O y Gilberto Santa Rosa.

Franco Londoño ahora lanza 'El bravo' una canción de su autoría con el concepto de la música popular y los matices que da su voz de tenor. La canción es la historia de un hombre controversial, único, valiente, temeroso y devoto de Dios y de su madre; No le tiene miedo a los peligros, afortunado en los juegos de azar y en el amor, parrandero, adinerado, en pocas palabras es el personaje que todo hombre sueña ser y porque en definitiva… "Soñar no cuesta nada".

La producción musical de este sencillo estuvo a cargo de Robert Londoño, fue grabada en Londher Music Studios, el video estuvo a cargo del director revelación Jonathan Brausin, grabado en la ciudad de Bogotá.

