Fallece Mark Hollis, vocalista de Talk Talk, a los 64 años

Mark Hollis, vocalista de la banda británica Talk Talk, ha fallecido a los 64 años afectado por una enfermedad de la que no han trascendido detalles, más allá de que acabó con su vida de forma rápida.

La noticia, hecha pública por NPR (la radio pública estadounidense), llega confirmada por el que fuera su representante Keith Aspden, que dijo: "No puedo ni valorar cuánto me influyó y cambió mis percepciones sobre el arte y la música".

Nacido en Tottenham (Inglaterra) en 1955, Hollis ganó fama sobre todo como músico, vocalista y compositor de Talk Talk, banda que ayudó a fundar en 1981 y para la que creó algunos de sus temas más célebres, como "It"s my life", versionada con igual éxito muchos años después por los estadounidenses No Doubt.

El grupo llegó a publicar cinco discos, asumiendo plenamente la querencia de aquella época por los sintetizadores y convirtiéndose en adalides del "art-pop", especialmente con sus tres primeros trabajos: "The Party"s Over" (1982), "It"s my life" (1984) y "The Colour of Spring" (1986).

Talk Talk se separó en 1992 tras el lanzamiento de sus dos últimos álbumes, "Spirit of Eden" (1988) y "Laughing Stock" (1991), en los que se convirtieron en pioneros del "post-rock", pero con menor éxito comercial.

Hollis publicó un álbum bajo su propio nombre en 1998, hito con el que concluyó su brevísima andadura en solitario, para permanecer desde entonces retirado de la industria musical.

Por: EFE

