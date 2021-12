¡Prepárate! El poder del metal de Fear Factory llega al Tattoo Music Fest

La legendaria banda estadounidense de metal industrial, Fear Factory, se presentará por primera vez en el Tattoo Music Fest, el cual tendrá lugar el 21 y 22 de mayo del 2022 en el Centro de Eventos Autopista Norte.

Colombia será testigo del regreso de una de las bandas más demoledoras, Fear Factory. La última vez que se presentaron en nuestro país fue en Rock al Parque en el año 2006; sin duda una de las mejores presentaciones que han quedado inscritas en la historia del festival.

La banda estadounidense es una de las mayores influencias del metal, tanto por sus guitarras rápidas, como por su sonido rudo y original. Durante su trayectoria han girado bandas como Black Sabbath, Pantera, Iron Maiden, Slayer, System of a Down, Megadeth, Dream Theater, Mastodon, Rammstein, entre otros.

La séptima edición del festival viene con un cartel ambicioso de bandas y tatuadores invitados, los cuales ya se han anunciado a lo largo del 2021. Encabezando el cartel se encuentra la banda ucraniana Jinjer junto a La Pestilencia, una de las bandas nacionales más aclamadas por los fanáticos del metal y del punk de nuestro país.

La esencia nacional del festival corre por cuenta de experimentadas y renombradas bandas tanto de rock, hip hop y metal dentro de los géneros más destacados: Vein, Hellfish, Pitbullhardcore, Apolo 7, El Sagrado, FENIX, Surviving y Realidad Mental por nombrar algunas. La cuota norteamericana estará a cargo de So This Is Suffering, la banda de hardcore Death Before Dishonor. Desde España MorphiuM banda de metal mainstream y The Broken Horizon banda de metalcore con tintes death core y groove metal. Así mismo, gracias a la alianza con México, los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de: Strike Master, Tanus, Parazit, Pressive, Ace Kool, Los Viejos y Railroad. ¡Pronto nuevos anuncios!

En 2022, el Tattoo Music Fest, contará con todos los protocolos de bioseguridad; dos días donde los asistentes podrán visitar a más de 300 expositores entre tatuadores nacionales e internacionales, colectivos locales, y marcas independientes. Una cita ineludible para aquellos amantes de la música y por supuesto, para todos los fanáticos de los tatuajes.