Monsters Of Rock vuelve a Colombia: estas son las bandas que se presentarán y la fecha

En el 2022 inició la historia cuando se anunció la primera edición en Colombia del Monsters Of Rock, el festival que desde 1980 ha juntado a las bandas más legendarias del hard rock y el heavy metal sobre un mismo escenario.

Ahora, en el 2025 el evento que reúne a generaciones de amantes de la distorsión regresa a la capital colombiana. Será una experiencia increíble a puro hard rock y heavy metal, con la presencia de Scorpions, Judas Priest, Europe, Opeth y Darkness y Kronos representando la escena nacional el 30 de abril.

La preventa irá desde el viernes 15 de noviembre a las 10 a.m. hasta el lunes 18 de noviembre a las 9:59 a.m. y las entradas para público general saldrán a la venta el lunes 18 de noviembre a las 10 a.m. Las boletas estarán disponibles en TaquillaLive.com

Scorpions se presentará en Monsters of Rock

Han pasado 60 años desde los tiempos en que los jóvenes Klaus Meine (vocalista), Rudolf Schenker (guitarrista y compositor) y Matthias Jabs (guitarrista) recorrían las calles de la Hannover de la posguerra (Alemania) con una carretilla cargada de sus instrumentos y amplificadores.

Durante esas seis décadas, se convirtieron en la banda de rock más exitosa de Alemania y de toda Europa continental. En mayo de este año, recibieron el Legend Award de la revista alemana Metal Hammer, un reconocimiento que los reafirmó en su estatus como leyendas del género.

Scorpions es uno de los pilares del heavy metal y ha logrado reunir a generaciones de fans desde la década de 1960. Entre los cientos de clásicos de estos años, tres de ellos son auténticos himnos: ‘Wind of Change’, ‘No One Like You’ y ‘Rock You Like a Hurricane’, que ha sido regrabada más de 150 veces por diferentes músicos de todo el mundo.

Los fans colombianos idolatran a Scorpions, banda que fue uno de los nombres principales en el debut de Monsters of Rock en el país en 2022. Para la edición de 2025 están preparando un show inolvidable, con los grandes éxitos y nuevos temas de su último álbum ‘Rock Believer’. Además de los tres fundadores, la agrupación de Hannover también cuenta con el bajista Pawel Maciwoda y Mikkey Dee, uno de los mejores bateristas de heavy metal del mundo.

Judas Priest en Monsters of Rock

Rob Halford (vocales), Ian Hill (bajo), Andy Sneap (guitarra), Scott Travis (batería) y Richie Faulkner (guitarra) lanzaron su 19º álbum de estudio ‘Invincible Shield’ a principios de este año y realizaron una gira por los Estados Unidos.

Este trabajo celebra el 50º aniversario de Judas Priest y los 50 millones de discos vendidos. El nuevo álbum ya ha superado los 15 millones de descargas y muestra todo el poder de la banda, que en 2022 fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame.

‘Painkiller’, ‘Victim of Changes’, ‘Breaking the Law’, ‘Electric Eye’ y ‘Exciter’ son algunos de los clásicos que los fans de todas las edades conocen de memoria y que tendrán la oportunidad de ver en Bogotá. También podrán disfrutar de la leyenda Rob Halford, uno de los más grandes vocalistas de metal de todos los tiempos, quien ha sido apodado "El Dios del Metal" por los medios especializados.

Europe en Monsters of Rock

Con cuatro décadas en el ruedo y decenas de millones de discos vendidos, Joey Tempest (vocales), John Norum (guitarras), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería) harán parte de Monsters of Rock Bogotá.

En 2023, Europe comenzó su gira mundial ‘Time Capsule’ para celebrar su 40º aniversario y los 11 álbumes de estudio que han lanzado. La banda comenzó en un pequeño suburbio de Estocolmo (Suecia), cuando Joey y John se conocieron y formaron la banda Force. Grabaron sus primeras demos cuando tenían 16 y 17 años. Las discográficas los rechazaron, diciendo que "las guitarras eran demasiado fuertes y su cabello demasiado largo".

Después de eso, con el nuevo nombre de Europe, demostraron que todos estaban equivocados. Desde su segundo álbum ‘Wings of Tomorrow’, Europe comenzó a llamar la atención y explotó mundialmente con ‘The Final Countdown’. Esta canción alcanzó los mil millones de reproducciones en YouTube en 2022, con el video publicado en 1986, convirtiendo a Europe en la primera banda sueca en alcanzar este hito.

Opeth en Monsters of Rock

Formada por Mikael Åkerfeldt (compositor y vocalista), Fredrik Åkesson (guitarrista), Martín Méndez (bajista), Joakim Svalberg (tecladista) y Waltteri Väyrynen (baterista), la banda es conocida por sorprender a sus fans con álbumes cada vez mejores.

Su último trabajo discográfico, el 14º de estudio titulado The Last Will & Testament, es el más oscuro y pesado hasta la fecha, e incluye algunas de las canciones más salvajes e impredecibles que Mikael Åkerfeldt ha escrito jamás. Joey Tempest, el vocalista de Europe, incluso hace una aparición especial en este álbum. En Monsters no será diferente y Opeth promete sorprender al público con su inconfundible metal progresivo.