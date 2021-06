La Banda MS llega por primera vez a Colombia

El próximo 28 de octubre será una fecha muy importante en la carrera de la Banda MS pues se presentarán por primera vez en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Como parte de su 'Tour Positivo 2021', la Banda MS se presentará en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá. El espectáculo que ofrecerán es sumamente variado, pues además de banda sinaloense, la agrupación también incluye un segmento de música acústica y otro segmento de música norteña, variaciones que han sido muy bien recibidas, comentadas y aplaudidas por el público de diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica.

Catalogada como la agrupación más influyente de la música regional mexicana, la Banda MS de Sergio Lizárraga, ha revolucionado a la industria musical conquistando a un público diverso que ha descubierto en la agrupación una propuesta musical diferente y dinámica. Los boletos a la venta para este inolvidable concierto estarán disponibles a partir del día 15 de Junio a través de la página oficial de Tu Boleta.

La agrupación surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. Banda MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos firmes, el grupo se ha ganado el apelativo de “la banda mas taquillera”, un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 16 años de trayectoria musical.

La banda esta catalogada por la plataforma Spotify como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020. La banda tiene un promedio de 9 millones de oyentes mensuales.

El más reciente álbum de la MS se titula 'El trabajo es la suerte' y contiene el éxito 'Cerrando Ciclos'.

Ha logrado posicionar de manera consecutiva 17 temas en el primer lugar de popularidad radial: 'El mechón', 'Mi razón de ser', 'Hermosa experiencia', 'No me pidas perdón', 'Háblame de ti', ' A lo mejor', 'Piénsalo', 'Solo con verte', 'Me vas a extrañar', 'Tengo que colgar', 'Es tuyo mi amor', 'Las cosas no se hacen así' y 'El color de tus ojos', 'Tu postura', 'Mejor me alejo', 'Por siempre mi amor', 'Por mi no te detengas', 'No elegí conocerte', 'cerrando ciclos' y 'La casita'.