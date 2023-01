Helen Mirren defiende a la Academia frente a las críticas por la falta de diversidad

A la actriz Helen Mirren le parece "injusto" que se culpe a la Academia de Cine de la falta de diversidad en las nominaciones a los Óscar de este año, ya que desde su punto de vista la atención debería centrarse no en boicotear la gala de los premios, sino en estudiar por qué una película no consigue ser tenida en cuenta para los galardones.

Publicidad

"Simplemente ha sucedido de esa manera. Idris Elba habría estado nominado a un Óscar, pero no demasiadas personas vieron -o quisieron ver- una película sobre niños soldado. Lo que digo es que el tema que tenemos que tratar es lo que pasa antes de que la película llegue a los Óscar. Qué tipo de películas se hacen y de qué manera se hacen los casting y los guiones, puesto que al final esas cosas son más importantes que quién se lleva un Óscar", contó la intérprete a Channel 4 News.

Sin embargo, no todos los profesionales de la industria del espectáculo comparten la opinión de Helen. El actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett, así como el director Spike Lee, ya han anunciado su intención de no asistir a la ceremonia en señal de protesta.

"¿Ha llegado por fin el momento de que las personas de color se den cuenta de que, gracias a todo el poder e influencia que hemos conseguido, ya no necesitamos ser invitados a ningún sitio? A lo mejor es el momento de que nos demos cuenta de que si nos amamos, respetamos y valoramos a nosotros mismos del modo que pedimos a los demás que lo hagan, entonces encontraremos el verdadero poder", explicó Jada en su página de Facebook en enero.