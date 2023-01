Erik Francis Schrody, mejor conocido por su nombre artístico, Everlast, nació en agosto de 1969 en Los Ángeles pero tiene ascendencia irlandesa. El músico dio un gran salto al mundo del hip hop con el Rhyme Syndicate de Ice-T. Antes de esto, tuvo un fuerte fracaso como solista con su primer álbum ‘Forever Everlasting’ en (1990) que lo obligó a correr a los brazos de sus amigos DJ Lethal y Danny Boy para crear ‘House of Pain’ que debutó dos años más tarde de su primer álbum con el exitoso single "Jump Around". El grupo finalmente se disolvió en 1996 y Everlast una vez más retomó su carrera en solitario.

El segundo álbum solista de Everlast 'Whitey Ford Sings the Blues' que se publicó en 1998, años más tarde de haber sufrido un ataque al corazón, fue un éxito comercial y de crítica que vendió más de 3 millones de copias, y es un disco aún recordado por su éxito 'What is Like', en donde el folk de su herencia irlandesa colinda con su habilidad de MC, marcando la pauta de su estilo musical por su mezcla de rap con guitarras acústicas y eléctricas.

Everlast vio aumentado su éxito tras la colaboración en la canción "Put Your Lights On" en el álbum de Santana, Supernatural 1999. Se ubicó en el nº 118 en la lista pop, pero mucho mejor con Airplay de radio rock, llegando al número 8 en la lista Mainstream Rock Tracks. En el 2000 ganó disco de oro con el álbum álbum Eat at Whitey's. Desde entonces el músico ha estado activo, ya sea como parte del súper grupo La Coka Nostra, o con otras colaboraciones con Santana o sus giras con la recientemente reformada House of Pain, con cuyos miembros originales ha estado tocando en repetidas ocasiones este último año.

Everlast aún encuentra el tiempo para volver a la guitarra acústica y mezclar hip hop, rock y blues para reconfirmar su marca original que le ha abierto el camino en el mundo musical.

