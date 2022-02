El punk de Chite y Sin Nadie al Mando abrirá el concierto de Marky Ramone en Colombia

Chite y Sin Nadie al Mando, serán las bandas que abrirán el concierto de Marky Ramone este 20 de marzo en Bogotá, en el marco de su gira por sudamérica. Será un reencuentro en la capital de Colombia con el único miembro vivo de las formaciones más estelares de los Ramones.

Chite, es uno de los más grandes exponentes de la escena underground capitalina con más de 18 años produciendo punk rock con sentimiento e inspiración mestiza; rock bastardo y contradictorio: político, amargo, sarcástico y corrosivo pero también romántico, cursi, alegre y fiestero. Por su lado, Sin Nadie al Mando, una banda bogotana también, fundada en el 2002 complementan el cartel punk del 20 de marzo.

Marky Ramone llegó en 1978 al grupo Los Ramones para el fundamental “Road to ruin”. Canciones claves del repertorio del cuarteto, como “I wanna be sedated”, “Rock and roll high school” y “The KKK took my baby away”, entre otras, fueron hechas con él en la batería y serán parte del setlist con la que el artista recorrerá sudamérica.

Las entradas están a la venta en canal virtual a través de joinnys.com y de forma física en Café León & SPR Shop ubicado en Calle 85 no. 11–53, Paseo Del Faro int. 6.