Celebra la música en vinilo con ‘For The Love of Vinyl’ en Bogotá

For “The Love Of Vinyl”es una serie de eventos que celebran la música en vinilo, creándose especialmente para todas esas personas que disfrutan y saben que la música se escucha mejor en vinilo, el formato más longevo para este fin.

En cada sesión se descubren diferentes álbumes icónicos que han marcado la música, acompañados de una gran oferta coctelera en el lounge del Hotel W Bogota

En la primera edición de este evento, ‘Off The Wall’ será el álbum que iniciará ‘For The Love of Vinyl’.

Fue lanzado en 1979 cuando tenía tan solo 21 años, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo y convirtiéndose en uno de los 100 discos más vendidos en la historia según Rolling Stone. Off The Wall fue producido por Quincy Jones y fue el primer álbum de Michael como solista, después de una larga carrera con sus hermanos, los Jackson 5. Este álbum representa la genialidad creativa de Quincy Jones unido con la poderosa voz de Michael, después de haber pasado por la exploración y restricción sonora de los Jackson 5.

Por 41 minutos, se vivirá la experiencia de la liberación vocal de Michael Jackson inspirado por la fuerte movida Disco que enmarca los finales de los 70’s, empezando a romper barreras raciales y radiales, y unificando a todo Estados Unidos en la pista de baile.

