Así se preparó el reparto de 'El renacido' para soportar el frío durante el rodaje

Antes de comenzar el arduo rodaje de nueve meses de 'El renacido' -la última película de Alejandro González Iñárritu que opta a doce Óscar-, el reparto al completo acudió a un campamento donde intentó habituarse a trabajar a merced del frío, aunque finalmente el esfuerzo no mereció la pena porque las temperaturas a las que los actores se enfrentaron durante su entrenamiento estaban muy lejos de los 30 grados bajo cero que tuvieron que soportar mientras rodaban.

"Acudimos a una especie de campamento para entrenar y pensamos que eso nos prepararía para el rodaje, pero en realidad el tiempo no era tan malo en el campamento. Así que no valió para nada. La mejor manera en la que podías prepararte [para el frío] era asegurándote de ponerte la ropa térmica cada mañana. A parte de eso, también había otras dos cosas: no dejar de mover los pies e intentar mojarse lo menos posible", explicó en exclusiva Domhnall Gleeson, que interpreta al capitán Andrew Henry en la cinta, a la agencia de noticia BANG Showbiz.

A pesar de pasar tantos meses juntos, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall y el resto del equipo no tuvieron demasiado tiempo para divertirse detrás de las cámaras porque después de soportar jornadas de doce horas trabajando a temperaturas extremas únicamente les quedaban fuerzas para arrastrarse hasta la cama.

"La triste verdad es que nos dedicábamos a descansar. Las condiciones eran tan extremas que lo único que te pedía el cuerpo era descansar. Así que todo el mundo daba las buenas noches y nos íbamos arrastrando los pies a nuestras habitaciones. Suena aburrido, pero es la verdad", añadió Domhnall.

Por: Bang Showbiz