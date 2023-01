Estos son los precios de las boletas de Roger Waters en Colombia

Inicia la preventa de boletas para uno de los grandes conciertos del año, tras agotar entradas en toda su gira europea Roger Waters, el vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd y figura predominante del rock, regresa al país con un espectáculo sin precedentes. El concierto será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá

"Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes… Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo, todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo", comenta Roger Waters.

Una imponente pantalla que cubre la cancha del Estadio El Campin de oriente a occidente, 236 cabinas de sonido cuadrafónico envolvente, 332 puntos de luces y láser, un montaje escenográfico que alcanzará más de 28 metros de altura sobre el piso, todo para lograr una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación; en definitiva, un viaje musical único.

Las entradas están disponibles en Tuboleta.com desde este miércoles 9 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el viernes 11 de mayo a las 11:59 p.m. Los fans pueden asegurar sus entradas (máximo 4 por transacción) con las tarjetas crédito y débito de los bancos de Grupo Aval, también estarán habilitadas las plataformas Aval Pay y Yeii.

Roger Waters ha ganado reconocimiento no sólo por su talento y su innegable aporte a la historia de la música, sino también por sus imponentes shows que atrapan al público en una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación, en definitiva un viaje musical único.

El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”), ¿además del material en solitario de su álbum “Is This the Life We Really Want?”, editado el año anterior con gran éxito.

PRECIOS ROGER WATERS US + THEM | BOGOTÁ - COLOMBIA

Gramilla Platino sentado – The Wall $1.000.000*

Gramilla sentado – Comfortably Numb $700.000*

Gramilla general – Us + Them $200.000*

Occidental baja – Wish You Were Here $580.000*

Occidental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Oriental baja – Wish You Were Here $580.000*

Oriental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Norte baja – Time $99.000*

Norte alta – Animals $180.000*

*Aplican costos de servicio tiquetera TUBOLETA

INFORMACIÓN DEL CONCIERTO

Lugar: Estadio El Campín, Bogotá – Colombia.

Fecha: miércoles 21 de noviembre de 2018.

Hora: 8 p.m.

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Evento para mayores de 6 años, los niños menores de 14 años deben estar acompañados por sus padres o un adulto responsable, cada uno debe tener su boleta para ingresar. Localidades The Wall y US+THEM permiten ingreso únicamente para mayores de 18 años.

Más información del concierto disponible enwww.moveconcerts.com.

