Estas son las exigencias de Lenny Kravitz para su concierto en Colombia

Lenny Kravitz ofrecerá su primer concierto en Colombia el próximo 23 de marzo en el Movistar Arena y espera que sea una experiencia única para grandes y chicos.

Después de tres décadas de carrera y en uno de los mejores momentos de su carrera, Lenny Kravitz visita Colombia por primera vez estrenando su nueva producción: “Raise Vibration”.

En cualquier ciudad del mundo, los días previos a un concierto de Lenny Kravitz son de revuelo por todo lo que implica un evento de tales proporciones. Por tal, el equipo de producción local prepara todas las exigencias y requerimientos técnicos de lo que se considera el primer gran concierto del año, todo en miras a que el artista y su equipo de producción se encuentren cómodos y a gusto.

Durante el proceso de pre-producción, se conocieron las exigencias del artista; entre ellas el elevado número de integrantes de su equipo: 36 personas entre los que se ennumeran músicos, técnicos, acompañantes, y amigos. También se conoció la decisión de permitir el ingreso de menores de edad a su concierto, motivo por el cual la agencia organizadora Flora Music permitirá el ingreso de menores de edad a partir de los 12 años al show que tendrá lugar el próximo 23 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá. Además, el artista presentó una lista de exigencias que incluyen no menos de cuatro camerinos, uno de ellos con una temperatura de 74 oF y sin aire acondicionado. Respecto a la petición de alimentos, bebidas y elementos decorativos, Lenny solicitó una jarra de miel Manuka, 3 botellas vino tinto de vieja cosecha Red Cabernet y una botella de champaña; todos los alimentos y bebidas deben ser orgánicos y exige la no utilización de recipientes de plástico o papel.

Por parte del promotor local, este ofrecerá al artista y su equipo sugerencias del menú local tradicional y una oferta de frutas y jugos como guanábana, maracuyá, etc., y platos típicos como la conocida arepa ‘e huevo; además de quesos, bocadillos de guayaba y empanadas.

La seguridad exigida por Kravitz incluye 4 escoltas locales y policía motorizada durante toda su permanencia en el país; además de su propio esquema de seguridad personal. Su visita será de 3 días a la capital colombiana, aunque se contempla que dicha estadía podría más extensa.

