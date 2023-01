Estas bandas distritales pasaron a Rock al Parque 2018

El Teatro al Aire Libre la Media Torta fue el escenario donde se llevaron a cabo las audiciones para seleccionar el talento bogotano que completará el Festival Rock al Parque 2018, que se realizará el 18, 19 y 20 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Los jurados, conformados por Adolfo Lemos, Miguel Gómezcaceres y Sergio Rodríguez, se encargaron de evaluar la técnica, interpretación, creatividad, coherencia y puesta en escena de las propuestas presentadas.

Implosion Brain, Skampida, Apolo 7, Lika Nova, V For Volume, Durazno, Rocka, Syracusae, The Brainwash Machine , Ship, Sanpeceeste , Tears Of Misery, Loathsome Faith, La Mano De Parisi, Mad Tree, D’ius Solis, Ginger y Los Tóxicos, Distracción, Alfonso Espriella, Manniax; son las 20 bandas seleccionadas por el jurado para hacer parte de la edición 24 de Rock al Parque.

🚨 El rock bogotano representado en 20 bandas. Aquí están los nombres de los ganadores de la convocatoria distrital para #RockalParque2018 ¡Felicitaciones! 🤘🎸🎵

