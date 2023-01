Esta es la programación de Rock al Parque 2018

Este año, la edición 24 de Rock al Parque mantiene el estilo característico del festival, pero trae grandes apuestas musicales, y así lo refleja su programación, con bandas como HMLTD de UK, Quentin Gas & Los Zíngaros de España, Dancing Mood de Argentina, Antibalas de EEUU, Descartes a Kant de México o la artista transgénero Liniker e os Caramelows de Brasil. Además, por primera vez, este Festival al Parque cerrará con una agrupación legendaria del punk rock, Pennywise (EEUU), que está celebrando 30 años de trayectoria y por primera vez se presentará en Colombia, para primicia de sus seguidores.

Para Chucky García, programador artístico del festival, "la programación de Rock al Parque 2018 le da continuidad al ADN que el evento ha tenido durante 24 años, siendo un evento cuya espina dorsal es el rock pero que a su vez convoca públicos, audiencias y bandas de otros géneros; pero a la vez se atreve a más y ofrece nuevas experiencias sonoras".

El sábado 18 de agosto, como es tradición, el festival dedicará sus tres tarimas a lo mejor del metal distrital, nacional e internacional, presentando, como nunca antes, a dos de las bandas suecas más importantes y legendarias: Dark Tranquillity y Dark Funeral, quienes además se encargarán de cerrar la tarima principal ese día (Escenario Plaza). Dos de las bandas más reconocidas del death metal actual, Suffocation y Cattle Decapitation de Estados Unidos también compartirán un mismo escenario (el Bio), y adicionalmente esta primera jornada de programación contará con la celebración de dos cumpleaños de dos invitadas colombianas: los 30 años de Masacre de Medellín y los 20 de Skull de Cali.

Para el segundo día de Rock al Parque, domingo 19 de agosto, las apuestas musicales serán el plato fuerte, y los asistentes podrán presenciar cómo Rock al Parque se conecta cada vez más con lo que está pasando afuera en la nueva música. Sin embargo, se mantendrá la esencia del rock con una fuerte oferta de hardcore y metalcore, representados por agrupaciones de amplia trayectoria como las estadounidenses Walls of Jericho y Suicide Silence. Las apuestas se podrán vivir en el Escenario Eco, con bandas como The Inspector Cluzo de Francia y la esperada Pussy Riot de Rusia. A su vez, en el Escenario Bio, el público podrá presenciar el potente show del roquero congolés Jupiter & Okwess y los vibrantes sonidos callejeros de Antibalas; y para los amantes del reggae y el ska habrá un cierre inigualable con las agrupaciones paisa Donkristobal & The Warriors y la latinoamericana Dancing Mood, liderada por el reconocido músico argentino Hugo Lobo.

Para cerrar esta edición del festival, el lunes 20 de agosto, Rock al Parque presentará a Pennywise, como ya se dijo, celebrando su aniversario 30 y presentando de paso su nuevo álbum Never Gonna Die. Esta es una banda que en Colombia han esperado por muchísimo tiempo y que hace parte de los grupos estadounidenses de los años 90 que revivieron el punk rock y lo llevaron a la cima del mercado. Sus discos están llenos de himnos para inspirar un cambio y un empoderamiento personal; humor implacable y unos tiempos rápidos tan temerarios como contagiosos.

Otra de las novedades de Rock al Parque el lunes 20 estará a cargo del escenario Eco y que por ese día se convierte en el Escenario Femenino, presentando a bandas integradas o lideradas por mujeres como Descartes a Kant de México, V For Volume de Bogotá (ganadora de convocatoria), Bala de España, Durazno de Bogotá (ganadora de convocatoria), La Chiva Gantiva (colombianos en el exterior) y Liniker e os Caramelows. Ese lunes de despedida de Rock al Parque 2018 será el día del punk rock, del ska y del rock, porque además de Pennywise estarán también las distritales Sanpeceeste y Ginger y Los Tóxicos (ganadoras de convocatoria), Nadie de Medellín, Tokyo Ska Paradise Orchestra de Japón, Skampida de Bogotá (ganadora de convocatoria que celebrará sus 20 años de carrera) y Mojiganga de Medellín; y los reconocidos músicos internacionales Lee Ranaldo y Alain Johannes, así como los nuevos reyes del stoner rock Kadavar, de Alemania y la histórica banda bogotana Ship, que también se clasificó gracias a la convocatoria.

Conozca la programación completa haciendo clic aquí.

🚨 ¡Esta semana arrancamos con toda! Aquí la programación que todos estaban esperando. Tres días para vivir la mejor experiencia al aire libre en el #RockalParque2018 🎸💥🤘🏼⚡😎 ///https://t.co/1OloL4X1r8 pic.twitter.com/eisCYxX2L2 — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) July 24, 2018

