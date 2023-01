Escucha 'Alma mía', el primer álbum de estudio de Martina La Peligrosa

La cantante colombiana Martina La Peligrosa presenta su primer trabajo musical bajo el nombre 'Alma mía'. Las canciones reúnen el talento de la polifacética cantautora con ritmos del caribe y temas románticos que exploran diferentes géneros, esto con el objetivo de que todos puedan identificarse en cualquier etapa del amor.

La producción estuvo a cargo de Slow Mike (ChocQuibTown) y Jairo Barón y fue grabado en los estudios de Audiovision y Mix Factory Studios.

Publicidad

"Alma mía" tiene un significado muy especial en la vida de Martina La Peligrosa, representa un corazón musical dispuesto, entregado y con aíres sencillos pero llenos de amor, amor por el arte, su tierra y la familia.

"Este disco es honesto, he entregado mucho más de lo que soy. Es muy importante para mí, compongo todas las canciones, que plasman el recorrido musical de mi carrera, temas que escribí desde que estuve cantando en lugares como Gaira hasta el comienzo de mi vida profesional. Me place mucho hacer un disco con tanta calidad, esté es el momento preciso para entregar una propuesta diferente, he soñado con él y tenerlo ahora es cumplir un sueño" afirma la cantautora colombiana.

"Alma mía", así fue bautizado este CD debut, cada letra corresponde al nombre de un miembro de su familia:

A: Antonio (Su papá)

L: Luis (Hermano)

M: Martina

A: Adriana (Hermana)

M: Minerva (abuela)

I: Ignacia (abuelo)

A: Antonio (abuelo)

Publicidad

Hace unos meses presentó un adelanto del álbum con 4 temas y 4 videos musicales llamados por ella "POP - UP Video" 4 facetas que mostraron una Martina romántica, coqueta, decidida y reflexiva.

"Gracias, A Dios, mi guía y mi fortaleza. A la seño Anoris Llorente, mi mamá por ser mis pies en la tierra. A mi papá Antonio López por enseñarnos a volar. A Luigi y Adriana Lucía mis hermanos, mi más grande inspiración. Jairo gracias, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, mi cómplice mi amigo, mi amor, nada de esto hubiera sido posible sin ti. A mi pueblo bonito El Carito y su gente, mi más grande tesoro. A mi maravilloso equipo de trabajo, Borre, Ivan, Spider, Meli, Roldi, katato, Zheta, Joha, Lore, Dayi, Asa Orozco, Pao España, Dieguito Bernal, Slow Mike, Cybertronics. A Sony Music por creer y respaldar mis sueños. A mi banda, por ser los mejores compañeros en este camino, por el aguante y la firmeza! A mis amigos "los impostores" por pintar de colores mi vida, por las sonrisas y los abrazos. A Mi abuela Ignacia Díaz, Luchito Issa y Lina Lucía pa' que lo escuchen en el cielo. Mis amorosos y pacientes fans, aquí está el 'Alma mía' para ustedes", Marti.

Publicidad

Mira también:

Publicidad

El sensual tatuaje de Martina La Peligrosa que tiene enloquecidos a sus seguidores.

Adriana Lucía presenta 'Porrock', una declaración de amor a sus 20 años de carrera.