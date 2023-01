Elvira Maestre, la abuela de Martín Elías, le envía un mensaje a todos los 'Martinistas'

Elvira Maestre, reconocida por ser la mamá de Diomedes Díaz y por ende la abuela de Martín Elías, se encuentra bastante deprimida luego de haberse enterado de la triste noticia 27 horas después del fallecimiento de uno de sus nietos preferidos.

En entrevista con el medio regional El Heraldo, Elver Díaz, hijo de 'Mama Vila', contó que la mañana del sábado la comenzaron a preparar para darle la lamentable noticia.

"Le explicamos que Martín había tenido un accidente de tránsito y que estaba grave en la clínica, que por eso era que la casa paraba llena de sus seguidores. Ella comenzó a llorar y le dijimos que tenía que ser fuerte para soportar este golpe tan fuerte. A eso de las 10:30 a.m. se le contó todo, le comenzaron a dar unos calmantes para que no entrara en shock y de a poco lo ha ido asimilando, obviamente que no ha sido fácil porque ella era muy apegada a Martín, desde que murió mi hermano Diomedes, era mi sobrino quien la complacía en todo, al punto que la tenía en la nómina de su agrupación musical y mensualmente le pasaba su buena mesada", comentó.

Después de enterarse del deceso, Elvira Maestre envió un conmovedor a los 'Martinistas' a través de la cuenta de Twtter del Festival de la Leyenda Vallenata:

Elvira Maestre está bien de salud y pidió enviar este mensaje a todos los martinistas #QEPDMartinElias pic.twitter.com/kIsyKGcfVD — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) April 16, 2017

"A la fanaticada de Martín le pido el favor que me lo acompañen, que no me lo dejen solo ni un momento. Que me lo cuiden. Aunque yo no estaré presente al lado de él porque enteramente no puedo estar porque estoy muy deprimida y no puedo ir".

La alcaldía de Valledupar informó que este lunes 17 de abril será declarado día cívico por el sepelio del artista vallenato Martín Elías. La idea nació para que todos los seguidores y habitantes de la capital del vallenato puedan asistir a la despedida y a los actos fúnebres del fallecido cantante.

