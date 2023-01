El maestro Alberto Barros lanza su disco 'Colombianas Salsa All Star'

La espera terminó y ya está en el mercado el más reciente material discográfico de uno de los máximos exponentes colombianos a nivel internacional, el productor, cantautor y trombonista Alberto Barros.

Siempre visionario y tras una ardua labor, el maestro Barros se dio a la tarea convocar una All Star colombiana y dar paso a las "Colombianas Salsa All Star by Alberto Barros", un concepto musical que reúne al talento femenino más reconocido de Colombia, no solo grandes voces, sino también excelentes músicos, las mejores en cada instrumento.

"Hicimos una búsqueda de un año por todos los rincones de Colombia, haciendo castings para esta All Star femenina. Me encontré con grandes talentos en todo nuestro país y logré reunir a las mejores", cita el maestro.

Luego de esta ardua tarea, el maestro Barros se encarga personalmente de cuidar cada detalle, arreglos musicales, temas, voces, fotos, se va definiendo lo que se presentará al público, logrando así un disco conformado por 16 temas, producidos y dirigidos por el también llamado "Titán de la salsa".

Este CD incluirá el DVD en vivo, mismo que fue filmado en la ciudad de Barranquilla, y como bonus se incluye el videoclip de "Medley Colombianas Salsa All Star", el cual se rodó en diversas ciudades del país colombiano, y es el resultado final de una búsqueda, de casi un año, para conjuntar talento femenino, músicos y vocalistas que conformaran una All Star femenina.

"Yo estoy muy agradecido con todo mi público que siempre apoya cada proyecto que presentamos. GRACIAS, porque son ustedes los que nos motivan día a día para seguir trabajando, y espero que esto que hemos hecho con todo el corazón, lo disfruten y se lo gocen. Gracias mi gente #esoesloquehay", concluyó el artista.

"Colombianas Salsa All Star by Alberto Barros", ya está disponible en las principales tiendas de discos, así como en plataformas digitales. Tras este lanzamiento, él también nominado al Grammy Latino por sus discos Tributo a la Salsa Colombiana 7 y Tributo a la Cumbia Colombiana 4, arrancará una gira de promoción muy intensa por Colombia, México, Perú y Ecuador, dando a conocer este nuevo disco.

