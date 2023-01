El General culpa a satanás de las letras de sus canciones

En una entrevista para el diario puertorriqueño El Nuevo Día , Edgardo Franco, mejor conocido como El General, afirmó que sus éxitos musicales fueron obra del demonio.

"Yo tenía sueños de cuando era pequeño de lograr ser un cantante famoso, pero conocí la verdad. Sucede que no había despedido estos sueños de mi corazón y entonces me puse a escuchar esas malas compañías de antes y ellas me jalaron con sus anzuelos y me trajeron a ese estudio de grabación", explicó.

"Las letras (de mis temas) causaban conflicto con mi conciencia, pero me dieron unos tragos y las grabé. Esas canciones sonaban en todas las radios. Ese fue un trofeo de parte de Satanás", agregó el intérprete de canciones como 'El meneaito', '¿Qué es lo que quiere esa nena?', 'Muévelo muévelo' y 'Rica y apretadita'.

Ahora, el cantante panameño se dedica a evangelizar como Testigo de Jehová. "Gracias a los hermanos (de la Iglesia) que me mostraron con la Biblia qué tan lejos había ido y que había traicionado a Jehová”, enfatizó. Jehová nos da los talentos y queremos utilizar nuestro talento para Jehová. Uno nunca debe darle la espalda a Jehová, uno debe ser fuerte", concluyó.

El General es considerado uno de los pioneros de géneros musicales como el reggaetón, el merengue y el dancehall en español. Publicó 17 discos de estudio durante su carrera. Actualmente, es miembro activo de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová.

