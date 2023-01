El documental de Depeche Mode está disponible para los fans de la banda

Depeche Mode , junto a Sony Music Entertainment y BBH Entertainment, anunció que su documental y concierto –aclamado por la crítica– Depeche Mode: ‘Spirits In The Forest’, ya está disponible para su transmisión en Prime Video.

Descrito por Forbes como "el nuevo estándar para los conciertos en video", Depeche Mode: ‘Spirits In The Forest’ está disponible en Prime Video en más de 130 territorios alrededor del mundo.

Dirigido por el galardonado cineasta y colaborador artístico de la banda Anton Corbijn, el lanzamiento de este nuevo trabajo muestra el ‘Global Spirit Tour’ realizado por la banda durante 2017/2018, que los llevó a tocar frente a más de 3 millones de fanáticos en cerca de 115 espectáculos por todo el mundo.

El estreno en salas de cine fue un éxito inmediato y fue visto por más de 220.000 personas en casi 80 países. Durante la noche del estreno, el filme recaudó cerca de 4.5 millones de dólares alcanzando el segundo puesto en países como Alemania, Italia y Reino Unido, así como el número 3 en México.

Sumergiéndose en las historias emotivas de seis grandes fanáticos de Depeche Mode, la película entrelaza épicas actuaciones musicales filmadas en los últimos shows de la gira en el famoso Waldbühne ("Forest Stage") de Berlín con un documental íntimo filmado en las ciudades repletas de fanáticos por todo el mundo.

Esta entrega muestra cómo y por qué la popularidad y relevancia de la banda ha seguido creciendo a lo largo de su carrera, y logra retratar una visión única del increíble poder de la música para construir comunidades, permitir a las personas superar adversidades y crear conexiones que sobrepasan los límites del idioma, la ubicación, el género, la edad y las circunstancias.

Depeche Mode: ‘Spirits In The Forest’ no es solo un festejo musical sino una celebración de la humanidad y las conexiones que despierta la música que conmueve. El documental está disponible en las siguientes plataformas.

